“Muchos países ahora entienden que tener relaciones con Israel es un valor agregado para ellos mismos”

En los últimos días Israel firmó un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos, lo que representa un paso histórico en Medio Oriente. Lior Haiat, vocero de la cancillería israelí, explicó en Radio Jai qué significa este acuerdo en la región y qué esperan para el futuro con respecto a otros países.

“Este es un momento histórico, es un acuerdo de paz y de normalizaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Israel firma un acuerdo más con nuestros países vecinos y es parte de un proceso que empezó con Egipto y después Jordania, y después de 26 años llega este nuevo acuerdo”.

“El acuerdo vino por sorpresa pero los que trabajamos en esto no nos hemos sorprendido tanto porque ya llevamos más de 20 años de algún tipo de relación oficial entre estos países, básicamente económicas pero también político. Desde la cancillería veníamos construyendo una infraestructura muy amplia para llegar a este momento, del acuerdo de paz. Es el fin del proceso y el inicio de uno nuevo. El próximo paso será el acto de firma, pero aun no tenemos la fecha”, dijo Haiat.

“La semana pasada empezamos con un anuncio que hizo mucho ruido internacional y ahora pudimos sentarnos con ellos a ver los detalles del acuerdo y espero que en las próximas semanas tengamos el evento de firmar el acuerdo presencialmente”.

“Tenemos que ver la parte positiva del acuerdo que tendrá aspectos económicos, políticos, de turismo. También es cierto que parte del acuerdo es suspender el plan de extender la soberanía en partes de Judea y samaria. Hay que ver el peso histórico de ese paso. Hay muchos países que ahora entienden que tener relaciones con Israel es un valor agregado para ellos mismos. Vemos la respuesta positiva de los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos y el mensaje que mandan a los israelíes, que quieren el contacto con ellos”, explicó el canciller.

“Otro tema es el de la seguridad, de lugar de Irán en la región y la amenaza que representa no solo para Israel sino para muchos países. También está la relación con los palestinos, que durante muchos años los países árabes no podían avanzar en sus relaciones con Israel y hoy vemos nuevos tiempos. Los países árabes dicen que no quieren pagar el precio de no tener relaciones con Israel. Los Emiratos Árabes Unidos son el primer acuerdo pero podrían llegar más en el futuro. Esperamos el cambio en muchos países y que las relaciones que tenemos avancen hacia un acuerdo de paz”.

Con respecto al tratado de libre comercio entre Israel y Colombia, el canciller dijo que “es un mensaje de ambos lados que queremos avanzar con el comercio bilateral. Tenemos un acuerdo similar con el Mercosur y con México y esperamos más acuerdos con esa región. El potencial que hay en las relaciones entre Israel y América Latina es mucho. Una de las maneras de llegar al potencial es crear la infraestructura diplomática, que es el acuerdo de libre comercio para dejar las herramientas a los hombres de negocios y que los puedan hacer de forma más fácil y barato. Especialmente en tiempos de crisis por el COVID-19, que necesitamos la cooperación internacional para poder salir adelante”.

