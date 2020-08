Comienza a concretizarse el acuerdo de paz entre Israel y los EAU

El acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ya comenzó a dar frutos. Tan solo cuatro días después de la instauración de relaciones diplomáticas los EAU desbloquearon las páginas web israelíes y las llamadas telefónicas a números del estado judío.

Los sitios webs de diarios israelíes que antes habían sido bloqueados por la monarquía emiratí, entre ellos el Times of Israel, Ynet y Jerusalem Post fueron liberados de sus restricciones, pudiendo a partir de ahora ser accedidos por los ciudadanos de los EAU.

Además, mientras que anteriormente al llamar a número iniciados en +972 (prefijo de Israel) se reproducía un error en árabe e inglés diciendo que las llamadas con ese prefijo no se podían conectar, ahora pueden llevarse a cabo sin problema alguno.

El rápido cambio en las regulaciones del gobierno emiratí probablemente se deba a que como expresó su ministro de relaciones exteriores, Anwar Gargash, la normalización de relaciones no es un hecho únicamente simbólico: “Entendimos que no tener ningún vínculo con Israel no es saludable” dijo el funcionario agregando que “Hace uno o dos años nos dimos cuenta de que es posible estar en desacuerdo sobre cuestiones políticas, pero aun así cooperar en muchas otras cuestiones”.

También, se mostró optimista en cuanto a cooperación con el estado judío en el ámbito de la agricultura, seguridad alimentaria, defensa cibernética, turismo y tecnología. Colaboración que, también se pondrá en práctica inmediatamente como expresaron los EAU e Israel en un comunicado conjunto: “Los Emiratos Árabes Unidos e Israel expandirán y acelerarán de inmediato la cooperación con respecto al tratamiento y el desarrollo de una vacuna para el coronavirus”.

