Hamas canta victoria – después de una derrota aplastante

El grupo terrorista Hamas, se proclamó victorioso tras acordar el cese al fuego con Israel que terminó con 11 días de intercambio de fuego. Sin embargo, es difícil de comprender en que se basa tal declaración de victoria, cuando los datos indican una completa derrota.

Es un hecho que última semana y media, Hamas disparó más de 4200 cohetes contra la población israelí, generando lamentablemente no solo daños materiales sino también cientos de heridos y 12 muertos. Sin embargo, se dificulta entender tales resultados como una victoria teniendo en cuenta los resultados inconmensurablemente superiores del Estado de Israel.

En su pagina web, las FDI anunciaron una lista de 10 triunfos conseguidos durante la Operación Guardián de las Murallas. Entre ellos se destacan la destrucción de 100km del “metro” de Hamas (red de túneles utilizados por los terroristas para trasladarse por la franja de Gaza, y esconderse a ellos mismos y a su armamento) y de más de 230 puestos de lanzamiento de cohetes, así como también el asesinato de más de 200 terroristas y la intercepción del 90% de los cohetes lanzados hacia civiles israelíes por la Cúpula de Hierro.

A pesar de ello, irónicamente el líder del bureau político de Hamás, Ismail Haniyyeh, declaró a través de su cuenta de Twitter: “Lo que sucedió es una victoria divina, divina en esta gran etapa”.

Así mismo, el régimen Ayatola iraní se apresuró a felicitar al grupo terrorista por su supuesta victoria. Se destacas las declaraciones del líder supremo, Ali Khamenei, quien tuiteó “Doy gracias a Dios por su ayuda y el honor otorgado a los combatientes palestinos. Extiendo mis felicitaciones por la victoria sobre los criminales sionistas”. Así como también lo expresado por Saeed Khatibzadeh, el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores: “Felicitaciones a nuestros hermanos y hermanas palestinos por la histórica victoria. Su resistencia obligó al agresor a retirarse”.

