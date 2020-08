Taj HaTorá: la primera yeshivá jasídica en idioma árabe

Después de la paz con los Emiratos Árabes Unidos, se inaugurará la primera yeshivá jasídica completamente en árabe en Israel. Esto sucederá el próximo fin de semana con la apertura de Taj HaTorah; un lugar donde todos los estudios se llevarán a cabo en idioma árabe. El objetivo: capacitar a los “shlujim” (emisarios del movimiento jasídico Jabad Lubavitch) que viajarán a países árabes.

Detrás de la iniciativa, que se reveló por primera vez en Ynet, está el rabino Yehezkel Ben Aharon, que encabezará la yeshivá. La inauguración del centro se realizará en ‘Tu B’Elul’ (15 de Elul del calendario hebreo), en homenaje a la primera yeshivá de Jabad establecida por el Rebe de Lubavitch hace aproximadamente un siglo en Ucrania.

Esta no es la primera yeshivá de la historia que impartirá clases en árabe, pero ciertamente es la única en Israel que lo hace. “El sentimiento es supremo”, afirmó el rabino Ben Aharon, señalando que Yosef Hayim (de Bagdad), una autoridad en Halajá (Ley judía) y un maestro cabalistas del siglo XIX, estableció una yeshivá en árabe en Irak”. Y agregó: “Maimónides escribió sus libros en árabe, al igual que el rabino Saadia Gaon y otros grandes. Mi sentimiento personal es que este es el paso correcto en el momento correcto”.

Durante los primeros ocho meses, los estudiantes de la yeshivá, que abrirá en la localidad de Itamar en Samaria, estudiarán árabe. Después de aprender el idioma, los estudios judaicos se llevarán a cabo solo en esa lengua.

El propósito de la yeshivá es capacitar a los “shlujim” (“emisarios”) que trabajarán entre unos 350 millones de árabes en todo el mundo y difundirán las Siete leyes de Noé (los mandamientos morales universales de la Torá), y constriuirán “casas de Jabad” para los judíos árabeparlamentes que viven en diversos países árabes.

El rabino Ben Aharon (53) es casado y padre de nueve hijos, con una maestría en literatura árabe de la Universidad de Tel Aviv. Desde que se enteró de la inminente paz con los Emiratos Árabes Unidos, tomó la decisión de cumplir pronto el sueño de la primera yeshivá en árabe de Israel, que será un puente judío hacia el mundo árabe.

Las repercusiones, dijo, fueron extremadamente positivas y reconfortantes. “Todo comenzó con la declaración de Netanyahu”, expresó. “Él simplemente se adelantó a nosotros. Durante varios años he estado en contacto y trabajando en secreto para establecer esta yeshivá, y mientras el primer ministro lo declaraba al mundo entero, nosotros actuábamos detrás de escena. Ahí es donde empezó todo”, agregó.

“Debido a la apertura en el mundo árabe, decidimos dar a conocer la iniciativa. Ya hemos capacitado a algunos muchachos que dialogarán con árabeparlantes en todo el mundo a través de las redes sociales, judíos y árabes, para llegar a la mayor cantidad de gente posible. No es muy diferente de los contactos que se llevan a cabo actualmente en yidish o en inglés”, explicó.

El rabino Ben Aharon es de ascendencia iraquí, “pero aprendí el idioma en la universidad. Adquirí la lengua junto con las palabras del Rebe de Lubavitch, quien dice que uno debe unir a todos en el mismo punto, porque solo en esta situación se revelará el Mesías, y en base a eso construimos esta idea.

“A lo largo de los años, he estado en contacto con judíos de todo el mundo, especialmente de países árabes como Yemen, Libia, Irak y más. Asimismo tradujimos el Libro de Tania al árabe hace unos dos años, por iniciativa del difunto rabino Boaz Kelly, que era presidente del “Centro Siete Leyes de Noé”. Vimos que esto despertó el interés de drusos y árabes en general. La chispa divina existe en cada criatura”, manifestó.

Alrededor de una veintena de jóvenes de entre 17 y 25 años participarán de la iniciativa. “Se les capacitará durante el año escolar para ser embajadores en el mundo árabe. El proyecto será financiado por el Estado para adolescentes de entre 17 y 18 años, y los mayores de esa edad deberán abonar los estudios, cuyo valor es de 2.500 shekels (735 dólares) mensuales”.

El rabino Ben Aharon señaló que “los estudios también están abiertos al público en general que cree en nuestra idea e iniciativa, y no necesariamente a los miembros de Jabad, aunque sólo se enseña Torá”. Y añadió: “La idea es empezar a aprender el idioma desde cero, a través de conversaciones básicas, y a partir de ahí les enseñaremos lentamente cómo hablar con el mundo árabe”.

Este no es un proyecto simple, y requiere una traducción de temas en Torá, Halajá y Jasidismo. El sitio web en árabe de la organización “Yad Laachim” ya está activo y se ocupa de la educación de los niños, el asesoramiento de parejas, los problemas económicos, etc. “Vemos que en el mundo árabe hay una gran sed de aprender y conocer el lado judío”, indicó el rabino. “Hay cosas en el islam que están en sintonía con el judaísmo, y también hay otras que no lo están. Aspiramos a llegar a la mayor cantidad de personas posible y mostrarles lo que se puede obtener de la Torá de Moisés, incluso a los musulmanes”, agregó.

El rabino no teme a las reacciones hostiles. “El Rebe dice que donde no hay palabras hay hostilidad y no hay entendimiento. Nos movilizamos para difundir la luz”.

La yeshivá se encuentra sobre los cimientos de la yeshivá agrícola jasídica para jóvenes, encabezada por el rabino Ben Aharon. Después de las vacaciones, planean lanzar una campaña de financiación masiva para el lugar.

“Cuando Dios quiso separar las naciones del mundo, también separó los idiomas, y desde este mismo lugar de conexión a través de las lenguas se alcanzará la unidad del mundo. No todos tienen que ser judíos. Todos tienen una tarea que desempeñar, pero todos en el mundo tienen su propia conexión personal con la Torá. Necesitamos reflejar esta paz en el planeta, y solo entonces se eliminarán las divisiones innecesarias”.