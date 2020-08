Tomando una página del libro ‘Vagina Monologues’, un nuevo libro explora los tabúes en torno a la sexualidad y el género de las mujeres en el mundo ortodoxo

Una mujer religiosa lucha por descubrir el por qué de su atracción por las mujeres, estando casada con su esposo.

Otra lucha con la idea de ser atacada sexualmente por un compañero consejero en un campamento de verano ortodoxo y por qué le tomó dos años contárselo a alguien.

El tabú que rodea a la menstruación le significó a una mujer joven sufrir calambres debilitantes cada mes durante una década.

Una cuarta mujer reflexiona sobre su decisión de dejar de ser una negiah shomer, o de respetar la prohibición de tocar a miembros del sexo opuesto, y la culpa que siguió.

Estas son algunas de las historias de “Monologues from the Makom”, un nuevo libro que explora los temas de la sexualidad, el género y la imagen corporal de las mujeres a medida que interactúan con mujeres judías ortodoxas.

El nombre eufemístico del libro, usando la jerga hebrea en el título de la obra feminista “The Vagina Monologues”, es un guiño a la forma más tranquila en que las conversaciones sobre la sexualidad femenina han tenido lugar en las comunidades ortodoxas. En el interior, decenas de historias, poemas y reflexiones, algunas anónimas, abordan esas conversaciones y sus efectos en las mujeres.

Un esfuerzo de tres años que surgió de un evento con el mismo nombre que tuvo lugar en la Jewish Orthodox Feminist Association, conocida como JOFA. El libro aborda dos historias que detallan las experiencias de mujeres que se sumergen en la mikve después de la menstruación, al mismo tiempo que ofrece una resonancia cultural más amplia en sus narrativas sobre la agresión sexual y cómo las sobrevivientes tienen miedo de hablar.

Ese es precisamente el punto, dice Rivka Cohen, una de las cinco editoras del libro que se lanzará en septiembre.

“Quiero que las mujeres, especialmente de la comunidad judía observante, lean este libro y se vean a sí mismas en él y sepan que no están solas y se sientan empoderadas y fortalecidas”, dijo. “Por otro lado, quiero que las personas que están fuera de la comunidad o los hombres de la comunidad lo lean y comprendan nuestras vidas y aprendan de la obra”.

La Jewish Telegraphic Agency habló con Cohen y con la coeditora Rebecca Zimilover sobre por qué asumieron este proyecto, en qué manera el libro las remite a sus propias experiencias y qué esperan que la gente extraiga de él. La conversación se ha editado para que sea más clara y concisa.

JTA: Hablen sobre la idea del libro y cómo empezaron a trabajar en estos temas.

Cohen : “Monologues from the Makom” comenzó como la representación de una serie de eventos basados en “The Vagina Monologues” donde diferentes mujeres escribieron sus propios monólogos y los interpretaron para un público exclusivamente femenino. Asistí a la segunda puesta de esa serie y me quedé completamente impresionada por todos los monólogos. Fue emotivo, divertido y todas las partes resonaron profundamente en mí. Comencé a trabajar para JOFA poco después y comenzamos a convertir el proyecto en un libro para brindar este espacio a una audiencia mucho más amplia y también para dar voz a aquellas personas que tal vez no se sintieran cómodas compartiéndolos en persona. Después de un tiempo, se convirtió en un proyecto independiente.

¿Cuáles fueron sus experiencias con temas como sexualidad y género que surgían en sus comunidades?

Zimilover : Nunca tuve ningún tipo de educación sexual en la escuela. Mi educación sexual fue aprender sobre la pureza familiar y la mikve. Todo fue a través de la lente del matrimonio y cómo necesitas ayudar a respaldar a tu esposo, y nunca hubo ningún tipo de comprensión real del cuerpo femenino o lo que era la sexualidad fuera del matrimonio. La gente estaba experimentando cosas que eran más progresistas sexualmente de lo que a nuestros maestros les hubiera gustado, pero ninguna de nosotras sabía lo que significaba. Estábamos mirando hacia un abismo y no teníamos a nadie que nos guiara. Fui a una escuela ortodoxa moderna bastante convencional y era tema que nunca se consideró apropiado mencionar. Mi madre asumió erróneamente que yo estaba obteniendo la información en la escuela y no fue así. Me gradué sin saber básicamente nada.

Cohen: Otra tema para mí fue ser shomer negiah desde que tenía 12 años. Eso ha jugado un papel importante en mi vida, en mi trayectoria y en la relación con mi sexualidad, y creo que causó mucho daño porque así estaba escrito. Solía pensar que si no eres shomer, entonces eso significa que harías lo que sea con quien sea y yo no tenía idea de lo que eran los límites excepto no tocar en absoluto, lo cual no es saludable y nuevamente se relaciona con no tener una pista sobre lo que es o significa el consentimiento. Mi artículo en el libro es sobre la primera vez que rompí el shomer y un poco sobre mi proceso de pensamiento durante ese tiempo.

¿Vacilaron o estaban nerviosas al compartir esa historia?

Cohen: Un poco. Mis padres ya lo leyeron y eso fue algo que tuve que superar. Estaba nerviosa por cómo reaccionarían los demás, pero al final del día sentí que fue muy importante dar a conocer mi historia porque sé que otras personas se identificarían con ella. También tengo otras piezas allí que publiqué anónimamente que creo son igualmente importantes para compartir. Todavía hay un sentimiento de nerviosismo, de una reacción violenta dentro de la comunidad. Hay algunas cosas que se sienten demasiado íntimas para que quién sabe cuántas personas que lean este libro sepan que me sucedieron específicamente a mí.

¿Han visto cambios en el mundo ortodoxo en términos de apertura para discutir estos temas?

Zimilover : Creo que JOFA ha hecho un muy buen trabajo al abrir estos temas. Hubo una conversación paralela en Yeshiva University (YU) sobre la identidad LGBT, y no quiero asimilar esto en absoluto, pero diré que ya han estado hablando públicamente con los estudiantes de YU sobre la experiencia LGBTQIA; también hubo un debate más amplio. Esto comenzó a suceder en torno a una discusión más amplia sobre identidad de género y sexualidad que ocurre en nuestras comunidades.

Cohen: Creo que hay una trayectoria general de más apertura y liberalidad en al menos algunas corrientes de la comunidad ortodoxa, y hay un largo camino por recorrer en todos estos temas, pero veo una tendencia alentadora que, con suerte, este libro puede impulsar aún más.

Zimilover: Mientras decías eso, también pensaba en el hecho de que a medida que algunas han comenzado a abrir las conversaciones, de repente, las caras de las niñas ya no pueden aparecer en las revistas, y están eliminando mujeres y están llamando rebbetzins por el nombre de los rabinos y ni siquiera dicen el nombre de la mujer, las mujeres han sido borradas por completo si miras hacia la extrema derecha del espectro ortodoxo.

Algunas de las historias del libro tocan temas de consentimiento y agresión sexual. Esa es una discusión que hemos visto en los últimos años en la sociedad estadounidense en general con el movimiento #MeToo. ¿Cómo creen que esta conversación más amplia ha afectado al mundo ortodoxo?

Cohen: Definitivamente es un movimiento que también trajo luz a la comunidad ortodoxa, y el movimiento #MeToo estaba comenzando casi al mismo tiempo en que las cosas realmente estaban mejorando con el desarrollo de este libro. Eso fue algo en lo que pensamos al compilar el libro y definitivamente hay piezas que hablan de eso. Cuando comenzó el movimiento #MeToo, hicimos otra ronda de convocatorias previa a la presentación del libro para asegurarnos de que recibiéramos esas historias y voces como parte de él.

¿Qué esperan que la gente aprenda de este libro?

Zimilover: La primera vez que le conté a mi familia sobre esto, uno de mis familiares dijo: “¿Tienes miedo de que las personas que leerán este libro en primer lugar sean las personas que no necesitan leerlo?” Dije: “Esa es una pregunta interesante, pero creo que incluso las personas que piensas que no necesitan leer este libro también necesitan leerlo”. Pero también espero que alguien ajeno a esta conversación lo recoja y diga: “Esto es repugnante y quiero hacer ruido al respecto” porque quiero que la discusión continúe. En mi experiencia, cuando las mujeres comienzan a hablar sobre algo por lo que han pasado, a veces la gente se enoja y creo que eso es necesario en este momento.

Cohen: Primero, quiero que las mujeres, especialmente en la comunidad judía observante, lean este libro y se vean a sí mismas en él y piensen que no están solas y se sientan empoderadas y fortalecidas. Por otro lado, quiero que las personas que están fuera de la comunidad o los hombres de la comunidad lo lean y obtengan una visión de nuestras vidas y aprendan de ellas. No solo en la comunidad judía: recuerdo que en la universidad hablé sobre educación sexual y me sorprendió lo poca que recibían de ella mis compañeras en sus escuelas públicas. Y definitivamente, mis amigos cristianos religiosos tienen experiencias muy similares de vergüenza y culpa en torno a estos temas. Simplemente creo que cuanto más hablemos de ello, más podremos llegar a un lugar de sanación.

Por Alicia Weiss con información de JTA.