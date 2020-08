¿Será este el fin de la aplicación de soberanía israelí?

El acuerdo firmado entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en el que se estableció no solo la paz, sino que también relaciones diplomáticas abiertas entre ambos países, incluyó la suspensión de la aplicación de soberanía israelí sobre Judea y Samaria. A pesar de ello, tanto las autoridades israelíes como las emiratíes parecieron no descartar la realización de tales planes en un futuro.

During a call with President Trump and Prime Minister Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship.

