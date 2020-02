Intelectuales árabes piden el fin del boicot a Israel en París

Miembros del Consejo Árabe para la Integración Regional, que reúne a intelectuales, docentes, artistas, científicos, abogados y activistas de quince países, se reunieron en París, en la Asamblea nacional.

La iniciativa, nacida en noviembre pasado, planea normalizar las relaciones con Israel, condenando el boicot al país y proponer una alternativa que represente a los árabes de una forma distinta a Fatah, el grupo que comanda la Autoridad Palestina (AP) , y el grupo terrorista palestino Hamás, a la cabeza de Gaza.

En árabe, acompañados por un traductor y, a pesar de los riesgos personales que puede representar su consejo, trataron de convencer a los parlamentarios franceses presentes de la urgente necesidad de finalizar el boicot, que según ellos representa un gran déficit para los palestinos y para los países árabes vecinos, además de destacar la importancia de condenar el movimiento BDS.

Eglal Gheita, abogado egipcio-británico y miembro del Consejo, explica que este boicot, que se ha convertido en “un modelo generalizado en el mundo árabe” está causando “un debilitamiento y una fractura de la región, acelerando la desintegración de Siria, Irak, Libia y Yemen “.

Mohammed Dajani al-Daoudi, un profesor palestino, lo llama a “colaborar entre universidades para estudiar la posibilidad de un resultado pacífico del conflicto israelí-palestino”. “Ya no debemos pensar solo en términos de odio entre los pueblos”, agrega.

Mohamed Anouar Al Sadate, sobrino del ex presidente egipcio Anouar al-Sadate, en el origen de los acuerdos de Camp David que sellaron la paz entre Israel y Egipto, le explica que está “fuertemente opuesto al plan propuesto por Donald Trump , por supuesto, porque no es justo “. Pero, apoyando un nuevo enfoque con Israel, agregó que “tampoco aprueba la reacción de Mahmoud Abbas”. ¡Deberíamos haber tomado lo que ya nos ofrecieron y haber negociado para obtener hasta el doble! Y si no hubiéramos encontrado un mejor trato, podríamos haberlo rechazado después ”. También dijo que quería una “paz cálida” con Israel, y no una “paz fría” como la que se firmó hace 40 años entre los dos países.

El científico Oussema Selmi lamentó que “[su] investigación solo puede tener éxito [si] se correlaciona con la de los especialistas israelíes”. Pero el gobierno tunecino quiere restablecer una ley que califica de traidor a cualquiera que se encuentre con un israelí. Una ley con sentencia de prisión. ”

Sami Al-Nesef, ex Ministro de Información de Kuwait, lamentó que “las leyes prohíben el contacto humano entre árabes y ciudadanos israelíes”. Quienes las violan están sujetos a sanciones extremas, que pueden incluir la ejecución en ciertos países. Creemos que estas leyes deben derogarse porque bloquean las perspectivas de paz en el Medio Oriente “. También pidió a Francia, “un aliado vital y respetado de tantos países árabes”, que apoye una ley destinada a permitir la criminalización de los comentarios que niegan la paz con Israel.

Quince funcionarios electos franceses estuvieron presentes, entre ellos el senador y ex ministro Roger Karoutchi y los diputados Claude Goasguen, Meyer Habib, François Pupponi, Constance Le Grip, Rodrigue Kokouendo o incluso Jean-Michel Mis. La conferencia fue seguida por un debate.

Con información de Times of Israel.