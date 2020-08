Aumentan las tensiones entre Israel y Gaza

Las tensiones entre la Franja de Gaza e Israel llegaron a un nuevo clímax. En la frontera sur de Israel con Gaza fueron registrados disparados contra trabajadores civiles israelíes que construían la valla de seguridad y luego contra soldados. Las FDI respondieron a la agresión.

Tras que a las 11 de la mañana terroristas palestinos dispararan contra los civiles trabajando en la frontera sur con el enclave, las FDI llegaron al lugar para disparar una serie de proyectiles de humo con el fin de crear una cortina de humo que permitiera evacuar a los trabajadores en peligro. Al llegar los soldados, también fueron atacados. Afortunadamente no se reportaron heridos.

Medios palestinos reportaron ataques de represalia de la FDI contra sitios en las cercanías de Deir al-Balah. Las autoridades israelíes no hicieron comentarios al respecto.

El incidente ocurre tras una semana intensa producto, según lo reportado, de retrasos en la implementación de un acuerdo de alto al fuego entre el gobierno israelí y Hamas (grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza).

El jueves una oleada de globos cargando explosivos fueron lanzado de Gaza, uno de ellos aterrizó en un campo agrícola cercano al Kibutz Nir Oz y otro cerca de la ciudad de Arad, afortunadamente no se registraron daños o heridos debido a su rápida neutralización por la policía israelí. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, en represalia fueron llevados a cabo ataques contra “infraestructura subterránea” de Hamas en el norte del enclave palestino. Tras los mismos, Benny Gantz (ministro de defensa y primer ministro alterno de Israel) declaró por medio de Twitter: “El Estado de Israel no aceptará ninguna violación de su soberanía o daño a los residentes del sur”, agregando que “si las organizaciones terroristas aún no entienden, quien pruebe a Israel será golpeado fuertemente”.

Además, el domingo pasado por la noche, un misil disparado desde Gaza fue interceptado por la Cúpula de Hierro (sistema antimisiles israelí). La ofensiva fue seguida de una represalia israelí contra infraestructura subterránea en el centro y norte del enclave además de una fábrica de cemento utilizada para la construcción de dicho tipo de estructuras.

