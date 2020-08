Falleció el rabino Adin Steinsaltz Z”L

El rabino Adin Even Yisrael Steinsaltz, falleció el día viernes luego de luchar contra una enfermedad en sus pulmones a los 83 años. El líder religioso fue un erudito de la Torá y es reconocido por su traducción y comentarios innovadores del Talmud de Babilonia.

Fue educador durante mucho tiempo, autor de más de 60 libros y galardonado con el Premio Israel. Era una figura muy querida en Israel, admirado por su actitud realista y amable. Su primer nombre significa “gentil” y realmente lo era.

El logro supremo de Steinsaltz fue indiscutiblemente el proyecto de 45 años de democratizar el corpus de la ley judía rabínica de 1.500 años de antigüedad. Le valió comparaciones con el El sabio francés del siglo XI, Rashi, cuyo comentario sobre la mayor parte del Talmud no tenía comparación en cuanto al alcance de los textos que abarcó durante 1,000 años.

“Desde que comencé el trabajo a una edad relativamente joven, obviamente no tomé en cuenta el inmenso esfuerzo que requiere, que incluye no solo el trabajo de investigación y escritura, sino también muchos problemas logísticos”, dijo en 2009.

“Pero a veces, cuando una persona sabe demasiado, le hace no hacer nada”, reflexionó Steinsaltz, y agregó que “parece que es mejor, a veces, para el hombre, como para la humanidad, no saber demasiado sobre las dificultades y creer más en las posibilidades”.

Cuando completó, en 2010, su traducción de 41 volúmenes del Talmud al hebreo moderno con un comentario continuo, fue aclamado como una hazaña revolucionaria que hace que el texto sea accesible, fomentando su alcance y alentador estudio más profundo.

Steinsaltz no fue la primera traducción del Talmud de Babilonia. Pero fue el primero en el hebreo moderno, con sus propios comentarios frase por frase apareciendo junto a los comentarios medievales, causó el mayor revuelo.

“Mi traducción no solo no reduce la Gemara, sino que, en cierto sentido, permite un mayor estudio y avance”, dijo hace más de una década. “Al final, mis explicaciones tratan principalmente de resolver los problemas técnicos: las dificultades del lenguaje, los problemas asociativos, los problemas que surgen del hecho de que el Talmud no es un texto organizado con una acumulación gradual. Desafortunadamente, muchas veces el método de estudio tradicional dedica tanto tiempo a superar los problemas técnicos que, en la práctica, no queda mucho tiempo para un estudio profundo e innovador”.

Steinsaltz nació en Jerusalem en 1937 en una familia comunista secular, se crió en el barrio de Katamon, no lejos de sus contemporáneos, los autores israelíes Amos Oz y AB Yehoshua. Aunque su padre no estaba interesado en la religión, buscó un tutor para enseñarle al joven Steinsaltz el Talmud.

Asistió a una escuela secundaria religiosa y adoptó la observancia judía ortodoxa. Más tarde se convirtió en un seguidor dedicado del líder del movimiento Chabad-Lubavitch, el rabino Menachem Mendel Schneerson.

En sus últimos años, cuando sus libros fueron traducidos a numerosos idiomas, vendiendo millones de copias en todo el mundo, y mientras concluía su comentario bíblico, Steinsaltz todavía estaba intimidado por el trabajo que quedó sin terminar.

En una de sus últimas entrevistas dijo que “nunca pensé en lo que se escribiría en mi lápida, realmente no me preocupa. Pero me preocupa lo que se recordará. Hice algo, pero no hice lo suficiente, ni siquiera hice una fracción de las cosas que quería hacer. Escribí tal y tal libro, muy agradable. Di tales y tales conferencias, muy agradable. Escribí artículos como arena en la orilla del mar; no es suficiente. ¿Qué hubiera querido hacer? Me gustaría dejar atrás un pequeño árbol que crecerá”.

“En mi jardín, hace años, planté dos cipreses. Uno fue robado, y el otro era un pequeño ciprés cuya cabeza fue cortada. Simplemente tuve piedad, tomé su cabeza y la pegué al tronco aún fresco. No hice nada más. Lo dejé crecer, esperaba que la fisura se curara. Hoy, ese ciprés tiene casi tres metros de altura, ¡un árbol poderoso! Eso es lo que hubiera querido hacer, plantar un pequeño ciprés, incluso uno que fue cortado, que se convertirá en un gran árbol”.

