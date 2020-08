Coronavirus: aumenta el número de pacientes graves en Israel

En las últimas 24 horas se registraron poco más de 1700 nuevos casos de coronavirus, según informó el Ministerio de Salud israelí, lo que eleva el número de casos activos a casi 25 mil personas, de las cuales 355 se encuentran en grave estado.

El gabinete de coronavirus se reunirá el miércoles para votar algunas acciones para detener la propagación del virus. La discusión tendrá principal motor a las más de 100 personas intubadas y el anuncio de que los hospitales y los fondos de salud han comenzado a contratar unos 1,500 puestos de enfermería financiados por el estado.

El plan estratégico que se presentará fue preparado por el Ministerio de Salud bajo el nuevo responsable, el Prof. Ronni Gamzu. No se espera que sea un plan completo, ya que Gamzu dijo que necesitaba más tiempo, pero abordará los problemas más importantes del día: la eliminación de los cierres de fin de semana en tiendas y centros comerciales y la mejor manera de manejar las zonas rojas.

El ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo que la postura del ministerio es que no tiene ningún valor mantener cierres parciales. “No existe la mitad del embarazo”, dijo reiterando una declaración realizada el día anterior. “Si no hay un cierre completo los fines de semana, no tiene sentido restricciones parciales”.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Israel Katz, anunció que los fondos se han transferido para que los hospitales y los fondos de salud comiencen a reclutar nuevas enfermeras, que serán capacitadas para tratar pacientes en el invierno, cuando se espera que la gripe y el coronavirus afecten al país al mismo tiempo. “Este es un logro importante para las enfermeras, que lucharon por sus derechos y los derechos de todos los ciudadanos de Israel de recibir la atención adecuada. Continuaremos trabajando para asegurar que los acuerdos se implementen en el presupuesto estatal y en el terreno”, dijo la presidenta del sindicato de enfermeras Ilana Cohen.

Los fondos asignados se utilizarán específicamente para esos puestos para ayudar a aliviar la pesada carga del personal médico del país y no para camas nuevas, salas, institutos o clínicas.

En total, los ministerios de Finanzas y Salud se comprometieron a proporcionar 2 mil nuevas enfermeras y 400 médicos, así como varios cientos de personal de apoyo. Las 1.500 nuevas posiciones se agregarán al presupuesto 2020 y el resto debería estar en el presupuesto 2021.

A última hora del martes por la noche, se convocó un nuevo comité para discutir la aplicación de las personas y las empresas que no siguen las directivas del Ministerio de Salud. En el comité están sentados Gamzu y el jefe de la Federación de Autoridades Locales Haim Bibas. El grupo se reunirá semanalmente para discutir todos los aspectos de la aplicación.

