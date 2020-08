“Definimos que que este año no se va a poder realizar ningún servicio religioso de forma presencial”

Nir Koren, rabino de la Comunidad Judía de Quito, analizó la situación del Coronavirus en Ecuador y explicó cómo está funcionando la comunidad en estos meses.

Koren señaló que “somos un país chiquito y hace cinco meses estamos en cuarentena” y subrayó: “Estamos sufriendo la incertidumbre y los números no están claros”.

“El epicentro de la pandemia ahora está en Quito, estamos sufriendo mucho. Nos pegó de cerca y bien duro”, indicó el Rabino.

Koren hizo hincapié en que “está claro que este año por motivos de la pandemia no se va a poder realizar ningún servicio religioso más que online” y enfatizó: “Estamos intentando que yo vaya a las casas de la gente a hacerles escuchar el Shofar en Iamim Noraim, pero no hay forma de hacer un servicio religioso presencial, por el lado legal y por el lado humano. No podemos darle más carga de consciencia a la gente”.

“Hay que saber que hay ciertas cosas que están encima de otras. La vida está antes de cualquier otra cosa. Debemos cuidar a nuestra gente, a nuestra familia y a nuestra salud. Esa es la mitzvá más importante”, concluyó el Rabino.