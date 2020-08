Músicos británicos en contra del antisemitismo

Más de 700 figuras del mundo de la música de Gran Bretaña, incluida la estrella del pop Rita Ora, el cantante de One Direction Niall Horan y la productora Nile Rodgers, se unieron para “eliminar el racismo” declarando que “el silencio no es una opción” en respuesta a la discriminación y el abuso.

La promesa hecha en una carta publicada en el periódico británico Sunday Times se produce cuatro décadas después de que los músicos británicos se unieron para Rock Against Racism, un movimiento cultural que surgió en 1976 en respuesta a la creciente xenofobia.

La carta se produce en medio de un creciente movimiento global para combatir el racismo tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro, bajo custodia policial en los Estados Unidos.

“Todas las formas de racismo tienen las mismas raíces: ignorancia, falta de educación y chivos expiatorios”, escribieron los músicos y otras figuras de la industria en la carta.

“Nosotros, la industria de la música británica, nos estamos uniendo orgullosamente para amplificar nuestras voces, asumir la responsabilidad, hablar y permanecer solidarios. El silencio no es una opción.”

La carta llega después de que Wiley, el artista británico, fue eliminado de las redes sociales después de una serie de publicaciones antisemitas . Wiley se disculpó el miércoles y dijo que no era racista.

Otros firmantes incluyeron al grupo femenino Little Mix, los cantautores Lewis Capaldi, Olly Murs y Jess Glynne, la banda de rock The 1975, el bajista de Blur Alex James y el músico Goldie.

“En los últimos meses a través de una serie de eventos e incidentes, los racistas y antisemitas anti-negros , además de los que abogan por la islamofobia, la xenofobia, la homofobia y la transfobia, han demostrado repetidamente que claramente quieren que todos fracasemos”, dijeron.

“Ya sea el racismo sistémico y la desigualdad racial resaltados por la continua brutalidad policial en Estados Unidos o el racismo antijudío promulgado a través de ataques en línea, el resultado es el mismo: sospecha, odio y división. Estamos en nuestro peor momento cuando nos atacamos unos a otros ”.

La carta también fue firmada por gerentes de música, agentes y sellos, incluidos EMI, Sony Music UK y Warner Music UK.

“La música trae alegría y esperanza y nos conecta a todos. Nos unimos para acabar con el racismo ”, dijeron.

En los Estados Unidos, algunas bandas han cambiado sus nombres a la luz del movimiento Black Lives Matter, con Lady Antebellum cambiando su nombre a Lady A y los Dixie Chicks soltando el “Dixie” para ser conocido como The Chicks.

En Gran Bretaña, la música de baile DJ Joey Negro dejó caer su nombre artístico por su nombre real Dave Lee y su compañero DJ The Black Madonna dejó de usar su apodo.

