Israel atacó sitios de Hamás en Gaza en respuesta al cohete lanzado

Aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron varios sitios de Hamás en el centro y sur de la Franja de Gaza la madrugada del lunes. El ejército dijo que los aviones de combate impactaron en una fábrica de cemento utilizada en la construcción de túneles, así como en “instalaciones subterráneas” utilizadas por Hamás. Estos ataques son en represalia a un cohete lanzado desde el norte de Gaza que fue interceptado por el sistema antimisiles.

“Se detectó un lanzamiento de cohete desde el territorio de la Franja de Gaza hacia Israel, que fue interceptado por soldados de defensa aérea”, dijo la Unidad del Portavoz de las FDI en un comunicado.

Las sirenas se activaron en Sderot y las comunidades circundantes de Ibim, Erez, Or Haner y Nir Am que bordean el norte de la Franja de Gaza, enviando a miles de israelíes a refugios antiaéreos. La ciudad de Sderot dijo que las sirenas sonaron durante la inauguración de un complejo en la ciudad, donde decenas de autos estaban estacionados mientras los residentes veían una película. No hubo lesiones físicas, pero varios vehículos resultaron dañados.

El cohete llegó poco después del cambio de mando de la División de Gaza. El general anterior dijo que “durante mi mandato como comandante de la División de Gaza, los líderes de las organizaciones terroristas, Hamás y la Jihad Islámica, siguieron una estrategia de intimidación y pánico, disparando cohetes y proyectiles de mortero dirigidos a ciudadanos israelíes. A Hamás no le importan los niños de la Franja de Gaza. Deben dejar de cavar túneles como animales salvajes e invertir el concreto en la construcción de infraestructura para las personas sin hogar. Deben dejar de fabricar cohetes y utilizar tuberías para construir una infraestructura adecuada de agua y alcantarillado para sus hijos. Deben dejar de sembrar lanzadores y cosechar cohetes y sembrar trigo y cosechar granos”.

El jefe del Comando Sur advirtió que las FDI no pueden garantizar la paz en el área, pero que harán todo lo posible para proteger la calidad de vida de los residentes del sur de Israel. “No garantizamos la paz en un área donde hay razones para luchar, sabemos lo que hay del otro lado, prometemos hacer todo lo posible para proteger y estar siempre preparados para cualquier acción que se requiera contra la Franja de Gaza”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.