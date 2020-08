Las FDI frustraron un ataque en la frontera con Siria

Las Fuerzas de Defensa de Israel frustraron un intento de colocar dispositivos explosivos en la frontera con Siria en medio de las crecientes tensiones en el norte de Israel. “Hace poco tiempo, una fuerza de las FDI ha frustrado un intento de colocar dispositivos explosivos a lo largo de la frontera con Siria. Las fuerzas especiales que estaban llevando a cabo una emboscada cerca de un puesto de las FDI en el sur de los Altos del Golán descubrieron una celda de cuatro terroristas plantando dispositivos explosivos a lo largo de la frontera. Una fuerza de las FDI y un avión abrieron fuego juntos y los golpearon”, dijo el ejército en un comunicado.

Según informó el ejército, no hubo heridos ni víctimas para las tropas de las FDI. Aún no pueden decir con certeza qué grupo está detrás del ataque frustrado, pero consideran que el régimen sirio es responsable de “cualquier acción tomada desde su territorio” y no permitirá ninguna violación de la soberanía israelí.

“No sabemos quién los envió, hay muchos jugadores en Siria, algunos actúan para Irán y otros no. No podemos decir en este momento que este es un ataque de Hezbolláh, pero tampoco podemos descartarlo”. Las FDI dijeron que el Comando del Norte ha estado en alerta máxima durante los últimos 10 días, preparándose para un ataque de Hezbolláh luego de la muerte de un operativo en un supuesto ataque aéreo israelí en Siria.

En los últimos días, el ejército identificó a varios pastores sospechosos en la zona convirtiéndolo en un área hostil para las FDI que desplegó tropas de la unidad de reconocimiento de élite Maglan. Las FDI han identificado varios lugares a lo largo de los Altos del Golán donde saben que Hezbolláh recopila inteligencia sobre el movimiento de tropas de Israel utilizando pastores.

El domingo por la noche, los observadores identificaron por primera vez el movimiento sospechoso de dos pastores. Una célula cruzó la Línea Alfa entre Siria e Israel, colocándolos en territorio israelí pero no cruzó la valla fronteriza. Estos hombres fueron golpeados y asesinados por ambas plataformas aéreas y la fuerza Maglan en el suelo al mismo tiempo.

El portavoz de las FDI dijo que el frustrado ataque tuvo lugar cerca de un puesto militar abandonado en el sur de los Altos del Golán, en la frontera con Siria.

La semana pasada, las FDI frustraron un ataque de una célula de Hezbolláh después de que cruzaron la frontera, también conocida como la Línea Azul, a varios metros hacia el territorio soberano israelí. El ejército los identificó y abrió fuego contra ellos haciendo que huyeran al Líbano sin disparando a las tropas de las FDI.

Las FDI permanecen en alerta máxima a lo largo de las fronteras del norte por ataques adicionales del grupo terrorista libanés. Israel ha declarado que no permitirá que Hezbolláh se atrinchere en los Altos del Golán.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente