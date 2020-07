Israel vive días de mucha alteración social con las manifestaciones en contra del gobierno por las medidas para detener la propagación del coronavirus, el manejo de las fuerzas de seguridad y la corrupción. Matty Zwaig, analista político desde Israel, habló en Radio Jai sobre la actualidad israelí y la corrupción en el mundo.

“Dentro de la atmósfera general de conflicto social, de manifestaciones y acusaciones de corrupción, que en gran parte significa sacar para afuera las frustraciones de miles de personas que por el virus están en sus casas sin trabajar, y eso aumenta el descontento”.

“Hay lugares donde la corrupción mata. Por ejemplo, el presidente de Sudáfrica hizo un discurso sobre el esfuerzo nacional para contener el COVID que hasta ahora mató más de 6 mil personas, la creación de asociaciones benéficas falsas. Lo que quiso decir es que en este momento la corrupción está matando vidas. Sudáfrica se está convirtiendo en una nación de ladrones. El COVID obliga a los políticos a dejar de robar a su pueblo y empezar a servirlos. Vemos descontentos sociales desde Sudáfrica hasta Estados Unidos”, dijo Zwaig.

“También es el caso del primer ministro de Israel, que está envuelto en algunos casos de corrupción pero tiene altas tasas de aprobación porque la economía iba muy bien y no hay por qué preocuparse”.

“A medida que aumenta la tasa de infección del COVID19, nos lleva a cosas comunes, como la imagen de la corrupción. Esto se ha visto en muchos países y debería influir en la sociedad para que haya algún cambio y mayor transparencia. La corrupción empeora todo y atacarla es la mejor forma para mantenerse en el gobierno”.

Con respecto a la política israelí y las protestas que se realizan día a día, el analista dijo que “el problema es que muchos políticos no cumplen el acuerdo de coalición, empezando por Netanyahu. El comportamiento de los políticos día a día lleva a que haya problemas. En Israel todos nos peleamos por todo pero nos unimos cuando hay problemas de seguridad. Esta última semana hubo problemas de seguridad y hubo una sensación de unidad. El tema de las nuevas elecciones es algo que va cambiando cada dos horas, no se sabe que puede pasar. Si alguien propone ahora nuevas elecciones, será mal visto por la población. A Netanyahu no le convendría ir a elecciones nuevamente. Por otro lado, Gantz y sus ministros están bien vistos por todo el trabajo que están realizando en la frontera norte. Y eso será bien visto en el momento que haya elecciones”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.