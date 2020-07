La producción “Poco ortodoxa” recibió dos nominaciones a los Premios Emmy

La miniserie alemana recibió dos nominaciones para los Premios Emmy de este 2020, que galardona lo mejor de la televisión.

La joven actriz israelí Shira Haas fue anunciada como una de las nominadas a un Premio Emmy en la categoría “Mejor actriz en una miniserie o película para televisión”, mientras que la propia producción recibió una nominación en la categoría de “Mejor miniserie”, junto con Little fires everywhere, Mrs. America, Unbelievable y Watchmen.

The #Emmy nominees for Lead Actress In A Limited Series Or Movie are:

Cate Blanchett (@MrsAm_FXonHulu)@shirahaas (#Unorthodox – @Netflix)@ReginaKing (@Watchmen)@OctaviaSpencer (#SelfMade: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker)@KerryWashington (@LittleFiresHulu)#Emmys pic.twitter.com/2PvexkHcFO

— Television Academy (@TelevisionAcad) July 28, 2020