“Israel vive un momento de gran incertidumbre en el ámbito político, económico y sanitario”

Israel está atravesando la segunda ola de coronavirus con un número muy alto de infectados. La situación económica y sanitaria es cada vez más difícil, sumado al contexto político que es cada vez peor tanto a nivel nacional como con los países vecinos. Esteban Klor, es economista en Israel y analizó la situación en diálogo con Radio Jai.

“El país vive un momento de gran incertidumbre, sobretodo en cuatro ámbitos fundamentales: el político, porque se está hablando de ir a una cuarta elección en el último año y medio, y esto sería terrible en este momento del país; el económico, por la cuarentena que se impuso para lidiar contra el coronavirus y esto trajo un desempleo muy alto, cerca del 25%. Además, con esta segunda ola de COVID hay mucha gente que está en una situación económica muy problemática y el gobierno no ha podido solucionarlo; el tercero, es el problema de salud, Israel es el país número 6 con la segunda ola más alta de COVID en el mundo. Los números de infectados bajaron esta semana pero porque se está testeando menos; y el cuarto problema está en el límite norte con el Líbano donde hubo enfrentamientos con soldados de Hezbolláh”, dijo Klor.

“Yo no creo que vayan a llamar a elecciones. Netanyahu quiere llamar a elecciones pero el momento económico y la crisis de salud que estamos viviendo, no se lo van a permitir. El problema de Netanyahu es que a partir de diciembre tendrá que ir a los juzgados y eso creará más incertidumbre e inestabilidad. En cuanto al ámbito económico y sanitario, el país no puede afrontar unas elecciones. De una manera u otra resolveremos el presupuesto. Y de haber elecciones será recién a mediados del 2021, que es algo que Netanyahu quisiera para evitar la rotación con Gantz”, aseguró.

“Hay empresas que estaban en problemas antes de la pandemia, como por ejemplo El Al, y no está seguro que vayan a poder sobrevivir a menos que reciban una gran ayuda del gobierno. En la mayoría de los casos el gobierno trata de ayudar a la gente y dar préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Cuánto podrán sobrevivir depende de cuan larga sea la pandemia. En el sector cultural se está tratando de generar soluciones, el gobierno dará nuevas instrucciones para poder abrir teatros. En el turismo la situación es mucho más complicada. Mucha gente va a tener que irse a trabajar a otros sectores”.

“Israel llegó a la pandemia con una situación macroeconómica muy estable. La deuda del sector público era menor al 60% del PBI. La moneda esta totalmente estable, incluso el tipo de cambio se hizo más fuerte con respecto al dólar y a las monedas de Europa. Hay inflación cero”, finalizó.

