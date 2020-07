Continuando el video anterior de Nazaret, hoy entraremos a dos Iglesias Católicas: Una conocida por el turismo y otra casi desconocida.

La primera es conocida como la Iglesia San Gabriel y según la tradición Greco Ortodoxa, del manantial ubicado debajo de la misma por el cual las aguas aun corren, solía sacar agua la virgen Maria hasta que cierto día el ángel Gabriel le dio la noticia que será madre.

La segunda Iglesia aun no se su nombre, intente buscarlo y no lo logre. No por personas ni por internet. Lo único que se es que se trata de la residencia del Obispo Griego Ortodoxo de Nazaret. Al llegar, estaba realizando un acto pero tampoco sabría explicar de que se trata. Si alguien querría desasnarme le agradezco que lo haga en los comentarios.

Hermanos cristianos tengo un mensaje para ustedes. Un simple y humilde judío como yo no entiende mucho la diferencia entre las diferentes corrientes del cristianismo. Hasta llegue a leer en sus comentarios que los hermanos católicos son enemigos de la Iglesia y viceversa. Que los evangelistas y los coptos son sectas de marginados y barbaridades del estilo … Yo que pertenezco a otra religión puedo no enojarme al ver esos lugares y disfrutar de su arquitectura, arte y pequeños detalles … en realidad eso es lo que intento transmitir. No hace falta juzgar, no tiene sentido. Hay alguien arriba que lo hace y no necesita de vuestro servicio amigo!