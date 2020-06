El arte israelí, un paseo por Jerusalem

Por los lugares prestigiosos los humildes caminamos en horas que nadie nos ve, no sea cosa que nos mire la alta sociedad y nos señale ja ja ja

Esta mañana estuve en Jerusalem por trabajo y antes de comenzar (esto se esta transformando en una tradición) saque la cámara e improvise un video.

El pasillo de tiendas en el barrio Mamilla abarca 400 metros y es todo una belleza andante. Al ser temprano, solo los trabajadores estábamos por esa hermosa galería y yo aproveche para compartir con ustedes las obras de arte que hay expuestas para el público. A eso le agregue un poco de lo que se sobre el arte y el judaísmo, y como a mi me gusta, remonte mi relato a la Torá, llegando hasta el primer artesano de todos … artesano o artista? Aun no se cual es la diferencia, lo dejo a criterio de cada uno.