Netanyahu pone en marcha nuevas y extremas medidas contra el COVID-19

El gobierno de Israel puso en marcha una nueva serie de restricciones a la población, luego de que el número de pacientes con coronavirus aumentara a 337. Sin embargo, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu aseguró que habría un aumento drástico en el número de enfermos detectados, a pesar de la implementación de nuevas medidas.

“Empezamos hoy a utilizar la tecnología digital que detecta a los que entran en contacto con los pacientes con coronavirus”, dijo Netanyahu en una rueda de prensa. “Enviaremos a estas personas a aislamiento. Serán grandes cantidades. El aislamiento no es una recomendación, es obligatorio, y lo haremos cumplir sin tregua”.

También se comprometió a aumentar “drásticamente” el número de personas analizadas para el coronavirus al mayor número per cápita del mundo. Netanyahu dijo que espera que se hagan entre 3.000 y 5.000 pruebas por día, comparando a Israel con Corea del Sur. Ese país realiza alrededor de 15.000 pruebas por día y tiene una población alrededor de cinco veces mayor que la de Israel.

El Primer Ministro también señaló que los hospitales se están modernizando para poder atender a más pacientes enfermos, entre otras cosas, que el país ha adquirido 1.000 ventiladores adicionales para tratar a los que son víctimas del virus.

“Me complace informar que, hasta ahora, no ha muerto ni un solo israelí”, dijo Netanyahu, “pero lamentablemente esta no será la situación en el futuro”.

“Pido disciplina y responsabilidad”, continuó. “Todos estos pasos no ayudarán si no hay disciplina y responsabilidad de su parte. Puedo decir con tristeza que hay muchos de ustedes que todavía no entienden el nivel de peligro que estamos enfrentando. Esto no es un juego de niños. Es un asunto de vida o muerte.

“El amor es mantener la distancia”, concluyó.

El resultado final de estas nuevas restricciones: A los israelíes no se les permite salir de sus casas a menos que sea “absolutamente necesario”.

“No salgan de su casa”, dijo el director general del Ministerio de Salud, Moshe Bar Siman Tov, en un mensaje de video al público. “Sólo vayan a trabajar… o a comprar artículos esenciales, como comestibles, medicinas o similares”.

Visitar parques, playas, piscinas, bibliotecas y museos está ahora prohibido, así como todas las interacciones sociales, que según el ministerio deben realizarse por teléfono o por otros medios digitales. Los deportes de grupo y las clases de entrenamiento también se cancelan con efecto inmediato.

Las personas mayores y las que tienen problemas respiratorios o sistemas inmunológicos débiles no deben salir de sus casas ni invitar a huéspedes.

Un día después de que Netanyahu dijo a los ciudadanos que el sector público trabajaría en modo de emergencia pero que el sector privado podría operar al 70 por ciento, las nuevas restricciones requieren que todo el trabajo que se pueda hacer, se haga desde casa. Si uno tiene que ir a trabajar, todas las empresas deben asegurarse de que los empleados se mantengan a dos metros de distancia entre sí, y que se mantenga una buena higiene.

Todos los procedimientos dentales deben ser reprogramados a menos que sea una emergencia.

Los servicios de entrega sólo pueden llevar las entregas a la puerta principal.

“Protégete”, dijo Bar Siman Tov. “Dondequiera que vayas podría haber una persona con coronavirus. Podrías estar infectado y poner a otros en riesgo. Nuestra capacidad para vencer al coronavirus depende en gran medida de ti”.

Bar Siman Tov predijo que el número de enfermos en Israel crecerá exponencialmente incluso en los próximos días. Dijo que podríamos ver “tan pronto como mañana, al menos 100 personas enfermas por día” y que el país podría terminar en una situación en la que “cientos de personas son diagnosticadas diariamente, y algunas personas morirán”.

Al igual que Netanyahu, el Ministerio de Salud subrayó que las nuevas restricciones eran necesarias porque los israelíes no se quedaban en casa y no seguían sus instrucciones. Al día siguiente, animó a la gente a no reunirse en grupos de diez o más personas.

“Quédense en casa”, reiteró Bar Siman Tov. “No visites a la abuela y al abuelo. Digo esto con pesar en el corazón: la manera de proteger a nuestros padres y abuelos es no ir a visitarlos”.

Sin embargo, como parte del nuevo sistema, algunos israelíes serán animados a dejar sus hogares – incluso aquellos que ya están aislados – cuando Israel ponga en marcha su primera estación de pruebas de coronavirus de 24 horas en Tel Aviv el miércoles, con cinco más que se espera que abran pronto en Haifa, Jerusalem, Petah Tikva, Rishon Lezion y Beersheba.

El nuevo sistema permitirá al país hacer pruebas a miles de israelíes por día, según el Magen David Adom.

Los ciudadanos llegarán a estos nuevos complejos en sus vehículos particulares y la muestra se tomará mientras están sentados en el coche.

Los complejos estarán en áreas abiertas, lo que permitirá la entrada y salida continua de vehículos, como el estacionamiento de los campos de fútbol y los estacionamientos. Estarán atendidos por equipos de paramédicos y paramédicos del MDA, miembros de la policía israelí y guardias de seguridad. Todo el personal estará vestido con un completo equipo anti-infección.

Un comunicado de la organización explicó que cualquier persona aprobada por un médico para ser muestreada recibirá un mensaje SMS con los detalles y se le pedirá que llegue al centro de pruebas a una hora específica. Se someterá a un proceso de identificación, será examinado y luego conducirá directamente a casa.

Los pacientes que no puedan acceder al complejo sin el uso del transporte público podrán realizar la toma de muestras en su casa, como se ha hecho hasta ahora.

El lunes, los paramédicos del Magen David Adom tomaron muestras de 1.085 personas en todo el país, un aumento con respecto al promedio diario de 750 pruebas. Hasta ahora, el MDA ha tomado alrededor de 7.000 pruebas.

De los 337 israelíes que tenían coronavirus al momento de la publicación, cinco de ellos están en condición crítica, según el Ministerio de Salud.

Además, 10 personas están en condición moderada y 311 tienen casos leves del virus, según el informe del ministerio.

La tasa de personas en estado crítico (1,5%) en Israel es inferior a la media mundial, donde alrededor del 5% de los pacientes están en estado crítico. Sin embargo, como explicó el Canal 12, Israel está en un punto de inflexión. En España, por ejemplo, el 6 de marzo había 401 enfermos y 10 días después, el 16 de marzo, había 9.942 infectados, incluyendo más de 500 muertos.

Unas 234 personas están hospitalizadas, se espera que 20 estén hospitalizadas y 64 pacientes están siendo tratados en aislamiento domiciliario. Para los demás pacientes, no se ha decidido un plan de tratamiento.

Ocho pacientes fueron trasladados el martes al primer hotel de recuperación de Tel Aviv, que fue inaugurado el mismo día por el Ministro de Defensa Naftali Bennett. Mañana, un hotel similar para coronavirus abrirá en Jerusalem, y el Centro Médico Sheba abrirá una nueva unidad de aislamiento para coronavirus de 40 camas en un espacio que antes se usaba como estacionamiento.

Unas 50.337 personas están en aislamiento. Once israelíes se han recuperado de COVID-19.

Entre los enfermos hay tres personas que trabajan en el Laboratorio Central de Detección de Coronavirus del Ministerio de Salud en el Centro Médico Sheba en Tel Hashomer. El lunes, el laboratorio fue cerrado porque su subdirector general se infectó. Los nuevos diagnósticos incluyen dos miembros adicionales del personal, informó el Kan News.

El domingo por la noche, un médico del Hospital Ichilov fue informado por Ynet de que había contraído el virus. Todos los pacientes de su unidad, muchos de ellos ancianos, tuvieron que ser examinados y transferidos a otra unidad, y su personal fue enviado a casa para aislarse. A la mañana siguiente, un interno del departamento de urología del hospital también dio positivo en el test de coronavirus.

Además, las FDI confirmaron que el paciente Nº 273 es una soldado de 19 años del norte del país. Ella está en una condición leve. El Cuerpo Médico de las FDI y el Ministerio de Salud están llevando a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva y compartirán esa información pronto.

El parlamentarioTzachi Hanegbi se abstuvo de asistir a la ceremonia de juramento de la Knesset el lunes porque temía haber estado en contacto con alguien que pudiera tener coronavirus. Hanegbi fue a aislamiento, pero fue liberado el martes cuando su prueba dio negativa.

Otros dos miembros de la Knesset han sido puestos en aislamiento: Ram Ben Barak y Alon Schuster, ambos miembros de Kajol-Lavan.

Además, un informe difundido por el Centro Médico de la Universidad de Hadassah, en Ein Kerem, Jerusalem, compartía que el estado de una mujer de 89 años infectada con el coronavirus se deterioró de la noche a la mañana y se considera que está en estado crítico.

Hasta ahora, como subrayó Netanyahu, nadie en Israel ha muerto a causa del coronavirus.

El jueves a las 6 p.m., los israelíes aplaudirán a los equipos médicos israelíes durante dos minutos saliendo a sus balcones o a sus jardines privados, patios delanteros o ventanas abiertas y aplaudiendo sus esfuerzos.

Pero no todo el mundo va a celebrar.

La noticia del aumento de las restricciones fue anunciada cuando la Autoridad Aeroportuaria de Israel (IAA) dijo que la Terminal 1 del Aeropuerto Ben-Gurion cerrará el miércoles hasta por lo menos el final de abril. Los vuelos locales del Aeropuerto Internacional Ramón cerca de Eilat, que normalmente llegan a la Terminal 1, aterrizarán ahora en la Terminal 3.

Según la IAA, actualmente sólo hay dos vuelos diarios que operan entre Ramón y el aeropuerto de Ben-Gurión. El lunes, la aerolínea israelí Arkia dijo que detendría las operaciones en la ruta hasta después de la festividad de Pascua.

Sólo en marzo se han cancelado unos 5.891 vuelos hacia y desde Israel, lo que ha provocado una disminución de aproximadamente 1,2 millones de pasajeros. En enero y febrero juntos, se cancelaron un total de 530 vuelos. De los 2.065 vuelos restantes que está previsto que vuelen antes de finales de mes, la AIA “espera muchas cancelaciones adicionales”. Los vuelos que siguen operando sólo están llenos en promedio en un 47%, por debajo del 76% de principios de este año.

Confirmando los anuncios hechos en las últimas semanas, la aerolínea israelí El Al y sus subsidiarias colocaron a 5.500 empleados en licencia no remunerada el martes hasta el 31 de mayo.

El Metro Ligero de Jerusalem también reducirá el tiempo de viaje. El jueves operará sólo hasta las 8 p.m. y dejará de trabajar el fin de semana por completo.

Las acciones de la Bolsa de Tel Aviv subieron ligeramente el martes, recuperando algunas de las fuertes pérdidas sufridas el día anterior, ya que el novedoso brote de coronavirus siguió infundiendo miedo a los inversores.

En la campana de cierre, el índice de referencia TA-35 subió 2,12%, y el TA-125 subió 1,73%, con las empresas de energía entre las que registraron las ganancias más significativas.