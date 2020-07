“Tenemos que reforzar la seguridad en instituciones judías esperando que nunca más vuelva a suceder algo así”

En el marco del aniversario número 26 del atentado a la AMIA, la jefatura de la policía federal realizó acciones para homenajear a las víctimas. El comisario inspector Patricio O’Donnell, Jefe del Departamento Relaciones Institucionales de la Policía Federal, contó cómo fue el desarrollo de la misma.

“El día viernes, el comando de jefatura dispuso brindar un sentido homenaje por las 85 víctimas del atentado ordenando que en cada lugar de trabajo se haga un alto en la labor cotidiana, que frenen los móviles policiales y hagan sonar las sirenas y a las 9.53 se haga el saludo para rendir homenaje a las víctimas. Se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el interior del país. Es un acto triste pero queremos unir nuestras fuerzas en este sentido por las víctimas”, contó O´Donnell.

“Lamentablemente, por la connotación que tiene en el mundo entero y lo que hemos vivido, tenemos que reforzar la seguridad en instituciones judías esperando que nunca más vuelva a suceder. Por eso es importante mantener la memoria viva y tener en cuenta la historia para que no se vuelvan a repetir los actos. Nosotros acompañamos a la comunidad para brindarles seguridad. El humano puede cualquier cosa, no tiene nada que ver con política, religión. Todos somos seres humanos y el hecho es aberrante”, aseguró.

“Por supuesto que hay antisemitismo y xenofobia, pero cada vez se va aceptando mucho más al otro. Los actos de antisemitismo siempre existieron y es imposible evitarlos, nosotros hablamos con nuestro personal para concientizar a todos”.

“La policía federal en los últimos años cambió su imagen e intentamos demostrar que estamos al servicio de la comunidad. Queremos que la gente recurra más a nosotros y que no nos vea como enemigos”.

“La comunidad judía se ha convertido en un blanco y hemos tenido que reforzar las custodias y no lo vamos a descuidar. Seguimos trabajando para que todo funcione bien y no tengamos que volver a lamentar un hecho como el de la AMIA o la embajada”, finalizó.

