Trastorno Narcisista encubierto: Historias de terror de la vida real

Seres que son como depredadores de seres humanos; que van a emplear el encanto personal, la manipulación, la intimidación y muchas veces la violencia para controlar a los demás y satisfacer sus propias necesidades. Como les falta la conciencia y los sentimientos que los relacionen con los demás, tienen la libertad de apropiarse de lo que desean y hacer su voluntad sin reparar en los medios ni sentir el menor atisbo de culpa o arrepentimiento.

¿Qué es el Trastorno Narcisista de la Personalidad Encubierto ?

Es una manera de ser en la vida. El narcisismo es algo constitutivo de todos los seres humanos. El problema es cuando se combinan un exceso de narcisismo y la falta de empatía. Esto da como resultado personas con algunas características tales como Insensibilidad y falta de sentimientos de culpa y arrepentimiento. La Insensibilidad es sobre todo debido a la falta de empatía.

El individuo con Trastorno Narcisista crea su propio código de valores y lo va acomodando según sus necesidades especiales. Son manipuladores; pero a un nivel patológico. De hecho, tienen un encanto superficial que lo utilizan para manipular a sus víctimas. Estos individuos tienen una incapacidad para reconocer las responsabilidades sobre sus propios actos. Su estilo de vida es parasitario. Como se sienten vacíos están permanentemente buscando emociones fuertes. Buscan las reacciones emocionales de sus víctimas y les cuesta tener metas a largo plazo. Son totalmente irresponsables e impulsivos, entre otras características (con el correr de los artículos iremos profundizando).

Volviendo a la pregunta de qué es el Trastorno Narcisista me parece interesante señalar la definición de “Narcisista Patológico”. Voy a empezar diciendo qué no son: No son ni locos ni enfermos. Aclaro esto porque muchas veces cuando son llevados ante un tribunal la justicia los favorece rotulándolos de esta manera (locos y/o enfermos). Por lo que escribí antes esto no es correcto, dado que es una manera de ser en la vida a tal punto que hay actualmente un debate en el DSM (que tiene a su cargo la redacción del manual de Siquiatría internacional). Esta habiendo este debate entre los especialistas de salud mental a nivel mundial y están pensando en sacar este diagnostico del manual. ¿Por qué? Porque entendieron que es un mal social y una manera de ser en la vida. No es una enfermedad que se pueda curar. Lo que en cambio se está debatiendo incluir es el trastorno de las víctimas de quienes tienen Trastorno Narcisista de la personalidad.

Otro punto para aclarar es que el manual de siquiatría habla del Trastorno Narcisista de la personalidad y describe a seres con megalomanía que son bastante fáciles de identificar. Estos no son el problema; sino que el problema son los que tienen el diagnostico extraoficial de Trastorno Narcisista de la Personalidad Encubierto. Es decir, personas que saben que tienen este trastorno, quizá no por el nombre; pero que saben que tienen estas características especiales y se ocupan de camuflarse, de utilizar método de seducción y de engaño para actuar en la vida, disimular y obtener todo o que desean conseguir.

En un vínculo normal donde no hay trastornos graves siempre el dolor del otro funciona como límite. Si una persona dentro de un vínculo ve que su ser querido está sufriendo, va a frenar su actitud. Al no tener empatía, los narcisistas patológicos van a avanzar sobre el dolor del otro. Esto se debe a que para estos individuos los demás son cosas. Esta es otra de las características: cosifican. Para quien tiene con Trastorno Narcisista de la personalidad los otros son objetos que están ahí para satisfacer sus necesidades especiales.

Por Lic. Andrea Indij – Psicóloga M.N. 59712 – Esp. En Comportamiento Narcisista.

IG: lic.andreaindij