Eliana Kelmezses, una de los cientos de rescatistas después del atentado a la AMIA, nos contó su experiencia del momento, dio su visión actual y aportó sus vivencias al respecto en estos 26 años de impunidad desde el atentado.

Comenzó la entrevista explicando que “la palabra rescatista, sentimos todos los jóvenes, que nos queda grande… si bien rescatamos, no vidas, pero si objetos… no estábamos preparados para ser rescatistas”, agregando que la sociedad estaba preparada para el atentado, así como ellos no lo estaban para ocupar el rol que les tocó tomar.

En cuanto a su experiencia personal, cuenta que su padre era el secretario de la AMIA al momento del atentado, por lo que su primera preocupación fue saber que había sucedido con él. Cuando supo que su estaba bien, que afortunadamente se había quedado dormido en su casa, se dirigió hacia donde antes estaba la AMIA para no volver a su casa por ocho días “Dormíamos ahí en Ayacucho al 400 algunas horas y volvíamos a ayudar en lo que podíamos”. Agrega, que debido a que había vuelto hacía poco tiempo de Israel pudo colaborar con un “fotógrafo israelí, que lo ayudaba con todo lo que tenía que ver con la traducción y el contacto que el había con los rescatistas, policía, etc.”.

Luego, agregó que sus recuerdos, aunque distorsionados dado que “es difícil saber cuales son las imágenes que uno recuerda y cuáles son las imágenes que la televisión te trae”, pasan más por el lado del olfato aclarando, “No se como decirte que olía a muerte, porque no conozco ese olor, pero era muy muy nauseabundo”. Además, cuenta que se recuerda sobre los escombros, las vallas de alrededor y la situación caótica alrededor.

En tanto a las emociones que la atravesaron en el momento, explica que “al principio ganaba el sentimiento de hacer todo lo posible para recuperar lo que podíamos recuperar y rescatar todo lo que podíamos rescatar” agregando que “esperanza es difícil, 26 años después seguimos reclamando justicia” haciendo referencia a la impunidad que sigue rodeando al caso AMIA aún hoy en día.

Por último, explica que por algún motivo que desconoce “por mucho tiempo a todos nos pasó que no hablamos de esto… recién ahora empezamos a hablar”. Reflexionando, relaciona “como nosotros siempre estamos con los testimonios de los sobrevivientes de la Shoá… y no nos dimos cuenta que teníamos un testimonio para contar”

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.