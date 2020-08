“Hay un desinterés en el bien común del pueblo creyente a la hora de sus vitales necesidades religiosas”

Dentro de un mes serán los Iamim Noraim. Se acercan las festividades más importantes del calendario judío como Rosh Hashaná y Yom Kipur, pero hasta el momento solo se permite el ingreso de 10 personas en las sinagogas. El rabino, Dr. Fishel Szlajen, analizó en Radio Jai qué podemos encontrar de distinto en este contexto de pandemia.

“Es una oportunidad muy significativa que nos ha tocado vivir, donde los Iamim Noraim y las altas festividades del calendario judío como Rosh Hashaná y Yom Kipur se resignifican de una forma que antes no lo hemos visto”.

“Hay un ejemplo muy patente, respecto de estas festividades, que es la teshuva, el arrepentimiento. Hemos aprendido que la posibilidad de arrepentimiento no es absoluta ni gratuita. Lo podemos comparar con esas circunstancias donde el hombre ya no puede arrepentirse porque se le suprime la capacidad de control de la propia vida. Hoy en nuestra sociedad estamos viendo una imposibilidad de arrepentirse y justamente en estos Iamim Noraim resignifica muy coyunturalmente el cómo vivimos y qué medidas se toman durante este tiempo que nos toca vivir, la pandemia. Es decir, separar la parte virológica del virus que afecta a toda la humanidad, respecto de qué se hace para lidiar con el virus”, explicó el rabino.

“Hay cosas que son irremplazables. La pandemia altero toda nuestra vida de una forma sin precedentes y ha restringido derechos básicos. El problema es que solo por fuerza de un gran trabajo y de distintas propuestas con un desproporcionado esfuerzo para que sean escuchadas por las autoridades, se han hecho algunas excepciones respecto de los servicios religiosos y absurdamente no se ha considerado esencial, en un país donde más del 80% de su población se declara creyente o perteneciente a un culto determinado”.

“Se ha permitido el servicio religioso con un máximo de 10 personas pero no alcanza. Y es paradójico porque se ha liberado la actividad en casinos y no en templos. Por supuesto con sus protocolos de seguridad. Pero es raro que se hayan liberado actividades absolutamente no esenciales y recreativas, y no algo esencial y vital como la actividad religiosa. Hay una deliberada invisibilización de lo religioso. Hay ideologías desinteresadas en el bien común del pueblo creyente a la hora de sus vitales necesidades religiosas. La libertad de culto es un derecho básico, es raro que no se haya declarado el servicio religioso como esencial con sus protocolos de seguridad. No creo que se libere mucho mas la actividad religiosa y esto será un problema espiritual para las personas”, finalizó Szlajen.

