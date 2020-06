Comunidad judía de Rafaela, Santa Fe: “Nuestra mayor inversión es en educación”

Megamát Aliá es un ambicioso proyecto educativo, que esta semana tomó vuelo en el interior del país. Está destinado a jóvenes judíos de entre 16 y 20 años que sueñen con estudiar su primer título de grado en alguna de las prestigiosas universidades de Israel. Dialogamos con el presidente de la comunidad judía de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, para conocer el impacto que un programa como éste tiene en los jóvenes de las kehilot en general, y del interior en particular.

“Nuestra comunidad es una comunidad relativamente nueva, no sé si no es de las más nuevas que se han creado en Argentina en el último tiempo. Nuestra mayor inversión es en educación, y hoy tenemos dos jardines de infantes, traemos un moré de hebreo para los chicos más grandes hace ya 5 años, y tenemos un programa que hemos hecho por un convenio con la kehilá de Rosarios para formar chicos en Bar y Bat Mitzvá”, precisó Rosenthal.

El presidente de la comunidad contó en Radio Jai que “ahora con el tema de la pandemia estamos también en un proyecto de tnuá virtual, es un proyecto de la Vaad HaKehilot, que es una asociación de comunidades del interior, y está funcionando muy bien, Los chicos están participando, y antes no teníamos tnuá. Es una kehilá chica, de unas 40 familias asociadas”.

“Megamát Aliá es una de las mejores noticias que hemos recibido las kehilot de la comunidad judía argentina. Nosotros consideramos que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es la educación. Todo lo que hacemos es para fortalecer la educación judía y la educación en general. Éste programa es muy interesante porque le permite a los chicos del interior y a todas las kehilot de la Argentina, rendir un psicométrico (examen habilitante para el ingreso a las universidades israelíes) en Argentina, en castellano, prepararse online con chicos de otra kehilot y tener la posibilidad de hacer una carrera de grado en Israel y de alto nivel”, explicó entusiasmado.Hay interesados, ya tenemos familias que consultaron, y ojalá que éste programa permanezca en el tiempo porque tenemos muchos chicos que queremos tengan esta posibilidad”, contó con entusiasmo.

En relación con las actividades virtuales que surgieron a raíz de la cuarentena, opinó “que el cambio ha venido para quedarse y no va a volver atrás. El trabajo interkehilot desde los distintos puntos de Argentina, debe continuar. No solamente por las relaciones que tenemos, sino por las relaciones de nuestros hijos, sobre todo por el tema educativo. Estamos haciendo también junto a distintas comunidades judías, un estudio pre-shabat con el jazán de Rosario. Yo creo que éstos cambios nos han permitido tener la posibilidad de acceder a otras cosas que antes no podíamos. Es muy probable que en el próximo campamento de verano, participen muchos más chicos de kehilot chicas, e incluso chicos de lugares donde no hay kehilot” concluyó.

