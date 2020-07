China e Irán amplían sus lazos comerciales y militares desafiando a EEUU

Irán y China han elaborado una asociación económica y de seguridad que despejaría el camino para las inversiones chinas de miles de millones de dólares en energía y otros sectores, socavando los esfuerzos de la administración Trump para aislar al gobierno iraní debido a sus ambiciones nucleares y militares.

La asociación ampliaría enormemente la presencia china en la banca, las telecomunicaciones, los puertos, los ferrocarriles y docenas de otros proyectos. A cambio, Irán entregaría a China un suministro regular de petróleo durante los próximos 25 años.

El documento que detalla la asociación, describe la profundización en la cooperación militar, lo que podría dar a China un punto de apoyo en una región que ha sido una preocupación estratégica de los Estados Unidos durante décadas. En él se pide que se lleven a cabo actividades de capacitación y ejercicios conjuntos, investigaciones conjuntas y desarrollo de armas e intercambio de inteligencia, todo ello para luchar “la batalla desigual contra el terrorismo, la trata de drogas y seres humanos y los delitos transfronterizos”.

Este acuerdo fue aprobado por el gabinete del presidente iraní pero aún no ha sido sometido a la aprobación del Parlamento.

Los funcionarios iraníes han declarado públicamente que hay un acuerdo pendiente con China pero no han revelado los términos y no está claro si se ha firmado.

Si se pone en práctica como se detalla, la asociación crearía nuevos y potencialmente peligrosos puntos de ignición en la deteriorada relación entre China y los Estados Unidos. Representa un gran golpe a la política de la administración Trump hacia Irán desde que abandonó el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 por el presidente Barack Obama y los líderes de otras seis naciones después de dos años de agotadoras negociaciones.

Las renovadas sanciones estadounidenses, incluyendo la amenaza de cortar el acceso al sistema bancario internacional a cualquier empresa que haga negocios en Irán, han logrado sofocar la economía iraní al ahuyentar el tan necesario comercio e inversión extranjera.

Pero la desesperación de Teherán lo ha empujado a los brazos de China, que tiene la tecnología y el apetito por el petróleo que Irán necesita. Irán ha sido uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero sus exportaciones, la mayor fuente de ingresos de Teherán, han caído en picado desde que la administración Trump comenzó a imponer sanciones.

En un momento en que Estados Unidos se tambalea por la recesión y el coronavirus, y está cada vez más aislado internacionalmente, China percibe la debilidad estadounidense. El proyecto de acuerdo con Irán muestra que, a diferencia de la mayoría de los países, China se siente en posición de desafiar a los Estados Unidos, lo suficientemente poderosa para resistir las penalizaciones americanas, como lo ha hecho en la guerra comercial llevada a cabo por el presidente Trump.

La expansión de la asistencia militar, el entrenamiento y el intercambio de inteligencia también se verá con alarma en Washington. Los buques de guerra estadounidenses ya se enredan regularmente con las fuerzas iraníes en las concurridas aguas del Golfo Pérsico y desafían el internacionalmente disputado reclamo de China sobre gran parte del Mar de la China Meridional, y la estrategia de seguridad nacional del Pentágono ha declarado a China como adversario.

El acuerdo también incluye propuestas para que China construya la infraestructura para una red de telecomunicaciones 5G, ofrezca el nuevo Sistema de Posicionamiento Global chino y ayude a las autoridades iraníes a afirmar un mayor control sobre lo que circula en el ciberespacio.

Pero los críticos de todo el espectro político de Irán han expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno esté “vendiendo” secretamente el país a China en un momento de debilidad económica y aislamiento internacional.

