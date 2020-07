Vaticano: “Acciones unilaterales arriesgan la paz en medio oriente”

El Vaticano convocó a los embajadores de Israel y Estados Unidos para que se reúnan, en protesta por los planes de Israel de anexar partes de Judea y Samaria en el marco del plan de paz de Trump. Además les solicito a Israel y a los palestinos a que regresen al diálogo.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, expresó al embajador israelí Oren David y al embajador estadounidense Callista Gingrich, la preocupación de la Santa Sede “con respecto a posibles acciones unilaterales que puedan poner en peligro la búsqueda de paz entre israelíes y palestinos, así como la delicada situación en el Medio Oriente”.

Las reuniones se llevaron a cabo un día antes de la fecha del 1 de julio que el primer ministro Benjamín Netanyahu había designado para comenzar el proceso.

El plan de la administración Trump, presentado en enero, prevé llevar el 30 por ciento del territorio de Judea y Samaria, que abarca los 132 asentamientos, hogar de 450 mil israelíes y el estratégico Valle del Jordán, bajo control israelí permanente, mientras que otorga a los palestinos la condición de Estado en el resto del área.

Pero los palestinos han rechazado el plan de Trump, y el impulso unilateral resultante de Netanyahu para la anexión ha sido objeto de fuertes críticas internacionales. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y los principales países árabes han dicho que una anexión israelí violaría el derecho internacional y socavaría las perspectivas ya disminuidas de establecer un estado palestino independiente viable junto a Israel. Incluso aliados cercanos, como Gran Bretaña, se han opuesto.

“Como ya se declaró, la Santa Sede reitera que el Estado de Israel y el Estado de Palestina tienen derecho a existir y vivir en paz y seguridad, dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas”, dijo el Vaticano.

“Por lo tanto, hace un llamamiento a las Partes para que hagan todo lo posible para reabrir el proceso de negociación directa, sobre la base de las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y con la ayuda de medidas que puedan restablecer la confianza recíproca, para que puedan tener el coraje de diga sí al encuentro y no al conflicto: sí al diálogo y no a la violencia; sí a las negociaciones y no a las hostilidades; sí al respeto de los acuerdos y no a los actos de provocación; sí a la sinceridad y no a la duplicidad”, dijo el comunicado del Vaticano, citando la Invocación por la paz del Papa Francisco en Tierra Santa de 2014.

El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, también advirtió que la anexión tendría consecuencias. “La anexión de los territorios palestinos, cualquiera que sea el perímetro, cuestionaría seriamente los parámetros para resolver el conflicto”.

Sin embargo, la amenaza de sanciones europeas contra Israel pareció desvanecerse después de que el parlamento alemán dijo que tal medida sería improductiva. Alemania asumió la presidencia de la Unión Europea el miércoles.

A pesar de que la fecha del 1 de julio transcurrió sin ningún movimiento real, Netanyahu continuará discutiendo el tema con la administración estadounidense. Al mismo tiempo, el primer ministro convocó a los altos mandos de seguridad israelíes, incluido el asesor de seguridad nacional, para discutir el tema.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente