Los países árabes redujeron la financiación a Palestina en un 85% en 2020

La situación financiera se deterioró en medio de la pandemia de coronavirus, pero también durante un período en el que se negociaban acuerdos de normalización entre varios estados del Golfo e Israel.

Los funcionarios palestinos tienen la sensación de que los recientes acuerdos de normalización entre los estados del Golfo e Israel han llevado a una disminución repentina de la financiación de los estados árabes a la Autoridad Palestina.

Según el medio The New Arab y datos del servicio del Ministerio de Finanzas palestino, Ramallah no ha recibido ayuda de los países árabes desde marzo, además de una disminución del 50% en la ayuda exterior.

Los ingresos totales de Ramallah cayeron aproximadamente un 70% este año.

La financiación del gobierno palestino se redujo a la mitad con respecto a la ayuda exterior en los primeros siete meses del año, de $ 500 millones en 2019 a $ 255 millones en 2020, disminuyendo la ayuda árabe durante el mismo período en un 85% – de $ 267 millones en 2019 a $ 38 millones en 2020.

El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad Al-Maliki, examinó las razones detrás de la repentina caída de la financiación en una conferencia de prensa, afirmando que “la mayoría de los países árabes no acataron las decisiones de las cumbres árabes de proporcionar una red de seguridad financiera de 100 millones de dólares para Palestina. ante las sanciones de Estados Unidos e Israel “.

Esta situación financiera ocurrió en medio de la pandemia de coronavirus, pero también durante un período en el que se estaban negociando acuerdos de normalización, con la fuerte oposición de Ramallah, entre varios estados del Golfo e Israel, fuertemente respaldados por Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu que había “pedido a los países árabes ricos que no pagaran a los palestinos”, según Al-Araby Al-Jadeed.

“No sabemos si esto fue el resultado de las repercusiones financieras de la pandemia de coronavirus, o por pedido de Estados Unidos, como dijo el presidente Trump”, agregó Al-Maliki.

“Pero el resultado es el mismo. Desafortunadamente, estas decisiones [de la red de seguridad de la cumbre árabe] no se han hecho ni implementado”.

La crisis financiera y la caída de la ayuda árabe y extranjera ha obligado a la Autoridad Palestina a aumentar su endeudamiento interno y buscar nuevas fuentes de ingresos.

En junio pasado, los parlamentarios europeos pidieron una investigación exhaustiva sobre cómo el dinero de los contribuyentes europeos está terminando en manos de los terroristas palestinos, insistiendo en que se debe cerrar cualquier laguna legal por la que se está escapando el dinero.

La UE dona anualmente cientos de millones de euros a la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina transfiere aproximadamente 50 millones de euros cada trimestre a la Organización para la Liberación de Palestina, que a su vez financia organizaciones como la Brigada de los Mártires Al-Aqsa, que ha llevado a cabo atentados suicidas en Israel.

“No hay financiación del terrorismo con fondos de la UE; mientras haya fondos de la UE, eso no sucederá. Esto no será tolerado y, si sucede, se rectificará ”, dijo el comisario de ampliación de la UE, Olivér Várhelyi. “Y yo mismo me encargaré de que esté hecho y entregado”.

