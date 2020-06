El fiscal que investiga la muerte de Nisman estudia citar al ex espía israelí que dijo haberle entregado un dossier comprometedor a Cristina Kirchner

El fiscal Eduardo Taiano, quien lleva la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, estudia cómo conseguir el testimonio del ex espía israelí Uzi Shaya, que en una entrevista televisiva realizada en aquel país aseguró que le entregó al ex fiscal de la AMIA un dossier sobre Cristina Fernández de Kirchner, antes de presentar la denuncia por el pacto con Irán en enero de 2015.

La revelación del ex espía se produjo en Uvda, el programa periodístico más importante de Israel, que es transmitido por Channel 12 y conducido por Ilana Dayan. Shaya, que sacó a la luz las relaciones financieras entre altos funcionarios kirchneristas y jerarcas iraníes, señaló que se reunió con Nisman antes de su denuncia ante la Justicia federal, para entregarle documentación que corroboraba parte de la investigación que llevaba adelante el fiscal por supuesta complicidad y encubrimiento.

El ex agente del Mossad reveló los presuntos nexos del Gobierno kirchnerista con el régimen iraní, que derivaron en un pacto para evitar el juzgamiento de los jerarcas que habían planificado el ataque contra la mutual judía en Buenos Aires en julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos. Entre esos nexos había sobornos y transferencias millonarias en juego, de acuerdo lo revelado en el programa. El encuentro entre el ex espía y el fallecido fiscal se habría llevado a cabo en un hotel en Madrid, mientras Nisman viajaba por Europa con una de sus hijas.

“Había mucho material que vincula a Cristina con Irán; Cristina-cuentas privadas; Cristina-evasión de divisas; todo lo que lograron encontrar contra la presidenta”, reveló Shaya. Esos archivos, detalló, fueron conseguidos por la relación contractual que el ex Mossad había trabado con Paul Singer, fundador y CEO de NML Capital Limited, uno de los fondos que disputaba con el Estado argentino el pago de la deuda en esos tiempos del kirchnerismo.

Shaya y Nisman se conocían desde principios de los 2000, cuando el fiscal argentino ya estaba en conexión con la causa AMIA. De esta manera, comenzaron a tejer una relación de confianza personal y profesional. Durante las presidencias de Carlos Menem, primero, y de Néstor Kirchner después, los servicios de inteligencia israelíes colaboraron con la investigación junto con agencias estadounidenses como el FBI y la CIA. Incluso fue Kirchner quien lo había puesto a Nisman al frente de la unidad especial para investigar el atentado y fue quien condenó en diferentes foros internacionales la participación de los iraníes en el brutal atentado.

Ahora, como Taiano quiere interrogar al ex espía, el fiscal realizó consultas con sus superiores, es decir, con las autoridades de la Procuración General de la Nación, para que se haga de la manera más rápida y según las reglas diplomáticas, ya que están involucrados ciudadanos de otro país. El fiscal considera pertinente enviar un exhorto para que la periodista israelí que condujo el programa confirme si tiene en su poder el dossier del que habló el ex espía. Otro de los pasos que quiere dar el fiscal es interrogar al ex espía para lo cual, primero, deberá afrontar la tarea de ubicarlo.

Taiano, que tiene delegada la investigación sobre la muerte de Nisman, y puede tramitar los exhortos a través del área de Cooperación Internacional de la Procuración General de la Nación, les pedirá a las partes un pliego de preguntas para hacerles a la periodista y al ex espía. En ese sentido, Tomás Farini Duggan, abogado de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, ya solicitó la citación de ambos como testigos.

