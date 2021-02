A raíz del escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, Radio Jai dialogó con el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, sobre dicho acontecimiento y sus respectivas repercusiones.

“No me sorprendió y no creo que a nadie le haya sorprendido. Creo que todavía la punta del iceberg moral y la discusión que nos debemos es que lo menos grave, siendo muy grave, es el carácter acomodaticio de quienes aparecieron en el Ministerio. Pero me resulta aún más grave la cultura de que todos esos jóvenes que se vacunaron, que se vacunaban a la luz del día y veníamos viendo a lo largo del último mes, no mostraron ningún tipo de arrepentimiento”.

Wolff ahondó en sus declaraciones: “Me preocupa mucho más el gran deterioro moral que tenemos como sociedad en general, porque lo otro que es un delito que tratará la justicia, que no me llama la atención del kirchnerismo porque los conozco”. “Jamás me vacunaría cuando no me corresponde”.

Consultado sobre el accionar de la oposición luego del escándalo, el diputado nacional comentó: “Hay blancos, negros y grises, y también hay casos discutibles como no discutibles. Me parece bien que el presidente y los gobernadores se vacunen, me parece que no es lo mismo quién se vacunó a la luz del día que quién no lo hizo. Luego están los casos negros, los que repudió la mayoría de la ciudadanía”.

“Verbitsky reveló su vacunación a sabiendas que estaba haciendo una operación política, tengo la certeza por sentido común de que él se tiró arriba de la granada”. “Las declaraciones del presidente no son racionales: si fue una payasada porque echó a Ginés en medio de una crisis? Me tiene sumamente preocupado los dichos del presidente, dice que el gobierno anterior mandó a morir a los tripulantes del ARA San Juan! Sabe que conduce un país y que algún día puede tener un siniestro? Él mismo está poniendo en tela de juicio su gobernabilidad”.

Finalmente, Wolff concluyó: “No creo que Vizzoti y el gobierno no supieran nada acerca del vacunatorio, por mi experiencia política sé cómo funciona un ministerio y es imposible que no se entere. No se enteró que el fotógrafo del presidente se vacunaba? No se enteró de todos los que pasaban al Ministerio y se movilizaban por el Hospital Posadas? No se enteró Cristina que Eduardo Valdés se iba a vacunar? Claro que sabían”.

