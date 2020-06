“La Cruz Roja fue indispensable para que los nazis escaparan de Europa”

Dialogamos con el periodista Matias Bauso, acerca de su nota publicada en Infobae, en la que relata la farsa montada por los nazis ante una comisión de la Cruz Roja Internacional y danesa en el año 1943.

“La primera noticia que tuve al respecto fue el documental de Claude Lanzmann: ‘Algo Vivo Pasa’, que es una entrevista que le hace en 1979 a Maurice Rossel, el delegado de la Cruz Roja Internacional que visita al gueto-campo de concentración, y que quedó fuera de su documental `Shoá´. Muchos años después, él hace un documental sólo con esa charla que es muy impactante porque empieza hablando de una visita que Rossel hace a Auschwitz, de la cual nunca había hablado, y Lanzmann lo lleva a esta inspección al Gueto de Theresienstadt, y es muy notable lo que hace porque es lo que tendría hacer el periodismo siempre, lo confronta con datos. Él tiene documentos en la mano y le va preguntando, él busca la verdad y no acepta el discurso prefabricado de este hombre (que está en una posición muy incómoda), que no se arrepiente pero que tampoco está orgulloso, entonces se produce una situación muy violenta que se da siempre cuando a alguien lo enfrentan con la verdad”, explicó.

Bauso se refirió a la mencionada inspección aclarando “que fue exclusivamente por los lugares donde los nazis quisieron, porque ni siquiera inspeccionaron todo el campo. No solo que no podían ir a otros lados, porque ellos pedían ir a otros campos de concentración y eso no era aceptado, sino que el único motivo por el cual aceptaron que la Cruz Roja visitara es porque habían deportado a unos ancianos daneses y desde el rey de Dinamarca para abajo empezaron a presionar para saber en qué condiciones estaban viviendo sus ciudadanos”.

“Lo que hicieron ellos fue suspender el juicio crítico y aceptar la versión oficial con el único objeto de zafar. Ellos pensaron que no eran importantes en la historia, que la historia iba a seguir rodando, que no tenían ningún granito de arena para aportar, y seguramente su excusa interna habrá sido ‘si nadie habla, ¿por qué voy a hablar yo?’, y la otra excusa es ‘al fin y al cabo este es el mejor de este tipos de lugares, en todos los otros lugares están mucho peor’”, dijo Bauso en relación a la comisión que realizó la pseudo inspección.

“Este hombre está señalado como el que lo hizo pero representa una forma de actuar durante la guerra. Cuando Lanzmann le pide permiso para editar esta película autónomamente, Rossel le pide que no lo haga quedar en ridículo. Solamente es la charla desnuda entre ellos dos, que es muy impresionante” agregó.

“Recordemos que la Cruz Roja es un eslabón indispensable en la ruta de las ratas, son este tipo de organizaciones donde al no haber un responsable, se encuentran estas grietas donde los vivos lo utilizan como mascarada. Pero recordemos que fueron indispensables esos salvoconductos de la Cruz Roja para lograr que los nazis escaparan de Europa”, concluyó el periodista.

