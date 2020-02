“ACOM lleva ganados 59 casos en su lucha contra el antisemitismo en España”

Entrevistamos a Rosa Regia, Responsable de las Relaciones Institucionales y Políticas de ACOM, en relación a la decisión de los Alcaldes de un total de 50 ayuntamientos de España que aprobaron que los gobiernos locales no contratarían ninguna empresa, producto, entidad u organización que fuera israelí o tuvieran relación con el pueblo judío denominándose “ELAI” (Espacios Libres de Apartheid Israelí).

“Lo que aquí estamos hablando hoy es el compendio de todas las últimas declaraciones que se han hecho en España desde el año 2015 en relación a esa discriminación a parte de la población, o por pertenencia, o por amistad con un país”. ACOM ha sido una organización de referencia en la lucha contra el antisemitismo en España y ahora ha visto reflejado ese éxito quizás al haberlo englobado en una noticia que ha salido recientemente, pero ese trabajo es algo que ha llevado mucho tiempo y que durante los últimos años nos hemos venido esforzando para que se vivenciase”, aclaró.

Consultada de como ha sido la progresión del boycot a Israel explicó que “han sido 50 (ayuntamientos) a lo largo de los últimos años, básicamente desde el 2015. Lo que sí quiero confirmar como primicia es que ya son 59 los casos ganados en la lucha contra el antisemitismo en España. Recientemente acabamos de recibir una notificación judicial de que hay una nueva localidad de Navarra que también ha tenido que echarse atrás en este intento de discriminar a los judíos, a los israelíes y cualquiera que públicamente simpatice con los judíos. Ahí es donde radica la importancia de este tipo de ataques que se están desarrollando desde la izquierda radical española, muchas veces con apoyo de partidos como el Partido Socialista Español, que promueve desde las instituciones acciones ilegales e inconstitucionales”.

La conformación del nuevo gobierno incluye al partido Podemos, que ha sido especialmente agresivo con Israel. “Tenemos en el gobierno unos socios desde la izquierda radical con un líder como Pablo Iglesias que ya conoceréis el tipo de declaración que hace sobre el Estado de Israel. Pero a la vez, aunque esto es una preocupación, yo creo que es importante recordar que mientras estos enemigos de Israel se movilizan, generan hostilidad, nos insultan en televisión, etc., existe una proximidad a los judíos de autoridades de diferentes cargos electos y líderes políticos que es muy potente. Hay muchos miembros como los del Partido Popular, Ciudadanos y VOX que muestran su amistad y simpatía hacia Israel, sus ciudadanos y son amigos de manera innegable”, dijo Rosa Regia.

El movimiento BDS se ampara en una supuesta defensa de los derechos humanos sin percatarse, o sin darle importancia, al hecho de que con el Boycot los más perjudicados son los propios palestinos que pierden sus fuentes de trabajo. Regia opinó que “se pone en evidencia la falsedad de estos tipos de movimientos que dicen ser pro-palestinos, es decir que por los palestinos no se preocupan en absoluto y por lo que si se preocupan es destruir e intentar engañar a la población sobre la realidad de Israel”.

Acerca de si el BDS es motivo de comentario en la opinión pública española, expresó que “no es un tema prioritario obviamente, pero si hay una cierta preocupación sobre todo en determinados sectores mediáticos o políticos que si están comprometidos con realmente no discriminar y con las leyes constitucionales de nuestro país. Muchas veces cuando hablas con gente de la calle, que no es tan afín a este tema, solo escuchan los principales medios de comunicación y a veces tiene una cierta incoherencia en su pensamiento porque están engañados o porque no han leído lo suficiente sobre los dos lados de la versión para hacerse una idea propia y solvente”, concluyó Regia.

