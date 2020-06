“La anexión atenta contra la igualdad, un pilar central de la democracia israelí”

Hasta el momento se registraron en Israel 21.467 contagios y 308 muertes a causa del Covid. Era previsto que la paulatina reapertura de algunos comercios trajera una segunda ola de nuevos infectados. La preocupación del gobierno llegó cuando se informó que en solo dos días se registraron 700 casos nuevos.

Pablo Vinocur periodista radicado en Israel señaló la principal diferencia entre la primera ola y esta última: ¨La segunda afecta menos a la gente mayor, ya que son conscientes de su riesgo, por ende, permanecen dentro de sus hogares. Los nuevos infectados son por lo general personas jóvenes que manifiestan síntomas leves¨.

El gobierno prepara una serie de medidas enfocadas en disminuir la cantidad de casos. Una de ellas es una ley que autoriza al Shin Bet, servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel, pueda rastrear los teléfonos y así georeferenciar en tiempo real la movilidad interna y dar mejores respuestas para combatir la propagación del virus. Vinocur calificó la medida de ¨polémica pero necesaria para evitar focos de contagio¨.

El primer ministro Netanyahu además anunció nuevas restricciones de reunión y movilidad que regirán desde este jueves y durante una semana en la ciudad norteña Tiberias, y en Elad, en el centro del país. El periodista Pablo Vinocur, sostiene que ésta decisión se debe a que en dicha zona cada 100mil habitantes hay 102 personas que podrían contagiarse. Y añadió: ¨En Tiberias, al igual que la zona del Kinneret, Galilea y el Golan, que son centros turísticos, las medidas del Ministerio de Salud y el de Turismo deben estar coordinadas¨.

El gobierno también tiene en agenda la aprobación de la descriminalización del uso del cannabis. El Knéset está debatiendo la legalización del uso personal y recreativo de la marihuana. Los grupos ortodoxos se oponen rotundamente al proyecto, mientras que los partidos progresistas y de centro buscan aprobarla.

¨Israel es de los mayores cultivadores de marihuana medicinal del mundo¨, afirma Vinocur quien agregó que a partir de esto, ya tiene las bases para poder hacer producción legal y controlada. “En un país como este donde la ley es respetada creo que estamos en madurez para aprobar esta ley”.

A los debates por la descriminalización del consumo y sobre las medidas restrictivas de circulación, se agrega un tema geopolítico central que tensiona a la coalición de gobierno, al periodismo, a los intelectuales y a las familias: la anexión de territorios de Judea y Samaria.

El primer ministro Netanyahu, apoyado por la Administración Trump planea comenzar con la anexión del 30% de los territorios este primero de julio. La Comunidad Europea y países árabes como Egipto y Jordania, con quienes Israel mantiene vínculos diplomáticos, han rechazado el plan.

El periodista Pablo Vinocur, que vive en Israel y sigue el tema de cerca afirmó en Radio Jai: ¨La posible anexión en este particular contexto de pandemia y de ascenso de grupos de ultraderecha y de izquierda filo-fascisita a nivel mundial, nos pone en un momento de mucha sensibilidad¨. El periodista creé que no es momento de anexar los territorios, y se pregunta: ¨¿Qué pasará con la ciudadanía de la gente que vive en el territorio cisjordano que no es israelí, y con aquellos que están en los asentamientos?¨. Luego agregó: ¨Es grave la liviandad con la que dicen que se va a anexar. No termina de ser igualitario para israelíes que viven en Cisjordania. Creo que esta medida atenta en cierta forma contra la igualdad, un pilar central de nuestra democracia¨, sentenció.

