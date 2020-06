Las ventas de armas israelíes caen a U$S7,2 mil millones en 2019 y bajarían aún más

Las ventas de armas israelíes cayeron en 2019 por segundo año consecutivo, según las cifras publicadas por el Ministerio de Defensa mientras que las exportaciones de armas enfrentan vientos en contra este año debido a la pandemia de coronavirus.

La Dirección de Cooperación de Defensa Internacional del ministerio, conocida como SIBAT, dijo que las exportaciones de defensa totalizaron U$S 7.2 mil millones el año pasado, por debajo de U$S 7.5 mil millones en 2018. Las exportaciones alcanzaron un récord de U$S 9.2 mil millones en 2017 debido a varios acuerdos importantes.

“A pesar de los retadores y la feroz competencia internacional, logramos mantener a Israel entre los 10 principales exportadores de defensa del mundo”, dijo el Brig. general (Ret.) Yair Kulas, jefe de SIBAT.

En una sesión informativa con periodistas, Kulas describió el alcance de las ventas de armas en los últimos dos años como la “continuación de una tendencia estable”.

La región de Asia y el Pacífico siguió siendo el mayor comprador de bienes de defensa israelíes, comprando el 41 por ciento de las exportaciones totales, seguida de Europa con el 26% y América del Norte con el 25%. África y América Latina representaron cada una el 4% de las compras de armas.

Con un 17%, los sistemas de radar y guerra electrónica constituyeron la mayor parte de las exportaciones, seguidos por los cohetes y los sistemas de defensa aérea con un 15%. Las exportaciones de vehículos aéreos no tripulados y drones representaron el 8% de todas las ventas de armas, mientras que los sistemas de inteligencia y cibernéticos fueron del 7%.

Kulas confirmó que las exportaciones de sistemas de inteligencia cibernética aumentaron respecto al año anterior, pero no especificó a qué países se vendieron. Las ventas israelíes de dicha tecnología han sido objeto de un escrutinio creciente en los últimos años debido a las acusaciones de que algunos países las utilizaron para espiar a disidentes políticos y periodistas.

