La sombría proyección del coronavirus en Israel genera fuertes críticas

El “Centro Nacional de Información y Conocimiento de la Campaña del Coronavirus” emitió un informe analizando la tasa de infección con el virus Covid-19 en Israel “pintando” una imagen sombría de la situación en el país, el cual ha sido criticado por la prensa y los medios. “El Estado de Israel está entrando actualmente en una segunda ola de la pandemia de coronavirus no menos severa que la primera ola. A menos que se tomen medidas y la tasa actual de crecimiento se reduzca sustancialmente, en aproximadamente un mes el número de casos nuevos será de 1,000 diarios y el número de muertes alcanzará varios cientos”, dice el informe.

El informe parece preocupante, incluso apocalíptico, y no puede ignorarse, pero al mismo tiempo plantea varias preguntas.

¿Quién escribió el informe?

El Centro Nacional de Información y Conocimiento de la Campaña Coronavirus es un equipo de investigación que forma parte del Cuerpo de Inteligencia de las FDI. No se nombra a ninguno de los compiladores del informe. Se distribuye a la prensa y representa un documento oficial del estado, pero no hay forma de hacer preguntas al respecto, y su base científica no se revela.

Los hallazgos del informe han recibido severas críticas por parte de expertos en el tema, al igual que la práctica de publicar informes sin que el público sea informado de quién está detrás de ellos y qué herramientas de investigación utilizaron. ¿Por qué, por ejemplo, no es el Ministerio de Salud el que coordina el trabajo profesional sobre la propagación de la pandemia en Israel, sino un organismo que pertenece a las FDI?

“Cuando hubo confusión en el manejo de la enfermedad al principio, el Cuerpo de Inteligencia intervino”, dice el profesor Nadav Davidovitch del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la Universidad Ben Gurion del Negev. “Son personas muy creativas con buenas intenciones. Toman un tema y lo estudian, y emiten un informe. No está claro que una persona médicamente calificada lo examine. El documento publicado es un documento estratégico con muchas implicaciones que van al núcleo del asunto, y es inconcebible que se libere sin que alguien profesional lo revise. Simplemente genera ruido y alarma”.

¿En qué datos se basa el informe?

El documento plantea cuestiones profesionales. ¿Cuál es la base de sus recomendaciones para, entre otras cosas, revisar las relajaciones relacionadas con las reuniones de personas? Los datos en los que se basa el documento, que no aparecen completamente en la versión que llega a los medios de comunicación (el informe se “filtra” a los reporteros cada día y no se envía de manera ordenada a los periódicos y medios de comunicación) insuficientemente claro. Por ejemplo, dos gráficos que proyectan el número acumulado de muertes y el número diario de casos nuevos se basan en datos poco claros, tal vez incluso incorrectos.

El primer gráfico, que presenta los números acumulados proyectados y reales de muertes, presenta datos reales hasta el 23 de mayo, a pesar del hecho de que hay cifras más actualizadas disponibles. Además, el número en sí está equivocado. Según el gráfico en el informe, el número acumulado de muertes hasta el 23 de mayo fue inferior a 200. De hecho, según las cifras del Ministerio de Salud, había 279 muertes en esa fecha.

El segundo gráfico presenta el número diario proyectado de nuevos casos graves contra los números diarios reales. Este gráfico se actualiza hasta el 20 de junio. Aunque la proyección indicaba que el número de casos nuevos al día probablemente aumentaría sustancialmente, desde el 7 de junio la realidad ha sido diferente: el número de casos nuevos graves ha disminuido de una semana a otra, a pesar de que antes estima que aumentaría geométricamente. El informe indica que es probable que el número de casos graves aumente sustancialmente en el futuro, pero está en conflicto con las cifras del Ministerio de Salud sobre casos graves en el último mes.

El análisis epidemiológico realizado por la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública plantea preguntas difíciles sobre los datos y hallazgos del informe. En primer lugar, a nivel fáctico, los hallazgos del informe no se ajustan a los datos disponibles públicamente. Según el documento, el número promedio diario de nuevos pacientes es de 200, aumentando a 300 en los últimos días. Según las cifras del Ministerio de Salud, el promedio de los últimos dos días es de 228.

El documento del Cuerpo de Inteligencia afirma que en la última semana hubo más de 20 casos graves adicionales, mientras que hace un mes casi no hubo nuevos casos graves. El Ministerio de Salud no publica cifras diarias de casos graves adicionales, pero el número total de estos casos es estable, lo que no coincide con 20 nuevos casos diarios, a menos que 20 personas murieran o se recuperaran cada día también la semana pasada.

Según el documento del Cuerpo de Inteligencia, en la ola anterior de infección, una proporción significativa de los nuevos casos surgió de israelíes que regresaron del extranjero. Este grupo fue en gran medida más fácil de identificar y contener, una vez que se decidió que todos los que regresaran del extranjero deberían permanecer aislados por un período. En la ola actual, “la fuente de infección se encuentra únicamente dentro de la comunidad y, por lo tanto, es más difícil controlarla y suprimir la propagación del virus”. Según los epidemiólogos que analizaron el documento, durante mucho tiempo, aunque se creía que la fuente de infección era la gente que regresaba del extranjero, solo los que provenían de Europa fueron enviados a aislamiento, mientras que esto no se hizo para las personas que vinieron de los EE. UU. Hasta que etapa posterior. Además, apenas se realizaron pruebas dentro de la comunidad.

¿Cómo se calcula el número de muertes?

El informe del Cuerpo de Inteligencia afirma que el número total de muertes aumentará 2.5 veces en un mes, a aproximadamente 800. Los epidemiólogos que intentaron analizar los datos dicen que no entienden la base de este cálculo. El informe habla de un aumento diario de 4-8% en el número de pacientes. Tomando el extremo superior del rango, a una tasa de aumento del 8% diario, dentro de un mes habrá otros 34,000 pacientes nuevos, 1.5 veces el número actual. Esto no concuerda con un crecimiento de 2.5 veces en el número de muertes.

Los compiladores del informe suponen que “la proporción de muertes y casos graves en relación con el número total de casos conocidos en cada grupo de edad será similar a la proporción en la primera ola”. En la primera ola, la proporción de casos confirmados que eran asintomáticos fue del 20-25%, mientras que en el último mes fue del 50%. El informe trata al grupo de más de 65 años como monolítico, pero en la primera ola (según el Ministerio de Salud) aproximadamente un tercio de las muertes surgieron de la infección en hogares de ancianos para ancianos, y no hay cifras para el número de pacientes infectados en la ola actual que viven en hogares de ancianos en comparación con la primera ola.

“El informe contiene graves errores de hecho”

El Dr. Hagai Levine, epidemiólogo y presidente de la Asociación Israelí de Médicos de Salud Pública, criticó severamente el informe. “Desafortunadamente, el informe contiene serios errores de hecho”, dijo. “Parece que alguien estableció un objetivo y adaptó los datos a él. Hacer frente a la pandemia de la mejor manera posible requiere profesionalismo y transparencia. Ambos elementos faltan en el informe. Informes no profesionales de este tipo perjudican no solo la preparación para el pandemia pero también confianza pública. Aprecio mucho las capacidades y la excelencia del personal del Cuerpo de Inteligencia. Algunos de ellos son amigos personales de mi servicio militar.

Un portavoz de las FDI dijo en respuesta: “El Centro Nacional de Información y Conocimiento de la Campaña del Coronavirus es un organismo de investigación nacional que informa al Ministerio de Salud y tiene la intención de mejorar la forma en que se lleva a cabo la lucha contra el coronavirus, a través de la investigación sobre la pandemia en Israel , en la región circundante y en el mundo. El centro se creó cuando estalló la pandemia por la División de Inteligencia de las FDI bajo la dirección del Ministerio de Salud y el Consejo de Seguridad Nacional. El informe en cuestión se distribuyó como parte de la distribución diaria de información desde que se estableció el Centro en marzo. Los informes se distribuyen a una lista establecida de personas en las FDI, en el Ministerio de Salud, el Consejo de Seguridad Nacional y otros tomadores de decisiones. Dado que el informe no está clasificado,se distribuye en la red civil”.

