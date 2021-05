El mandato de Netanyahu para formar gobierno expira hoy a la medianoche

El presidente Reuben Rivlin invitará a los partidos el miércoles por la mañana para consultar si tienen nuevas recomendaciones para formar un gobierno. Incluso si el Likud y sus partidos satélites recomiendan al presidente de Yamina, Naftali Bennett, para formar un gobierno, el segundo mandato de Rivlin probablemente irá al presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, el miércoles por la noche o el jueves.

Técnicamente, Rivlin podría extender el mandato de Netanyahu hasta dos semanas o entregar el mandato a la Knesset en lugar de un nuevo candidato. Pero ambas opciones son muy poco probables, y Rivlin cree que otorgar el mandato a la Knesset sería un respaldo a una quinta elección en dos años y medio. El lunes, Lapid le dijo a su facción que recibiría el mandato de Rivlin y permitiría a Bennett formar un gobierno de unidad. Bennett comenzó a sentar las bases para esa posibilidad cuando le dijo a su partido que si algún diputado de Yamina tenía un problema con que él formara un gobierno de unidad, deberían renunciar de inmediato.

La MK de Yamina, Ayelet Shaked, reveló que intentó sin éxito atraer al líder de Tikva Jadasha, Gideon Saar, a una coalición con Netanyahu. Llamó a Netanyahu y su esposa, Sara, “dictadores que no están dispuestos a irse”.

Netanyahu entregó una oferta largamente esperada a Bennett de un acuerdo de rotación por primera vez. Bennett se desempeñaría como primer ministro durante un año, y luego Netanyahu volvería a dirigir el gobierno, según la oferta. “Para evitar la formación de un gobierno de izquierda, le dije a Naftali Bennett que estaría dispuesto a aceptar su solicitud de un acuerdo de rotación en el que se desempeñaría como primer ministro durante un año”, dijo Netanyahu. “Los miembros de Yamina recibirían puestos importantes en el gobierno y la Knesset. Y si nosotros, Dios no lo quiera, no formamos un gobierno, aunque no creo que lleguemos a eso, estaríamos en una lista combinada para la Knesset en la que todo su partido mantiene su identidad y su poder relativo “.

Netanyahu expresó su confianza en que si Bennett firmara un acuerdo de este tipo, se podría formar un gobierno, aunque el Partido Tzionut Hadatit no haya aceptado el apoyo externo del partido árabe Ra’am. “Bennett escribió hace 10 días que se podría formar un gobierno de derecha si me hago a un lado durante el primer año”, dijo Netanyahu. “Me mudé. Ahora es tu turno.”

En respuesta a Netanyahu, Bennett dijo que el primer ministro solo estaba tratando de culparlo por su fracaso en la construcción de un gobierno. La negativa del líder del Partido Tzionut Hadatit, Bezalel Smotrich, a unirse al gobierno de Netanyahu fue el verdadero problema, dijo. Bennett declaró que su máxima prioridad seguía siendo formar un gobierno de derecha, pero el obstáculo para formar un gobierno de derecha no es Yamina. “No le pedí que encabezara el gobierno, sino que hubiera un gobierno, y él no lo tiene por Smotrich”, dijo. “Netanyahu formó un partido satélite y perdió el control sobre él. Smotrich quemó todos los puentes hacia un gobierno de derecha “.

Netanyahu luego tuiteó que una vez que Bennett se comprometiera con un gobierno de derecha, otros se unirían. “Sólo te están esperando”, escribió. “El verdadero obstáculo para formar un gobierno de derecha es su negativa a eliminar un gobierno de izquierda de la agenda y prometer unirse a un gobierno de derecha”. Si Netanyahu y Bennett dejaran de lado sus egos, se podría formar un gobierno de derecha de inmediato, dijo Smotrich a su facción el lunes.

Lapid les dijo a sus diputados de Yesh Atid que Bennett podía confiar en que él mantendría su promesa de ir primero en una rotación en la Oficina del Primer Ministro, y que no debería confiar en Netanyahu. “Lo que ofrecí se mantendrá, y lo que ofreció Netanyahu nunca sucederá”, dijo.

Lapid dijo que no descartaría una coalición con dos partidos árabes que no incluiría a Yamina, y agregó que no quería “jugar”. El líder de Tikva Jadasha, Gideon Saar, dijo que no había posibilidad de que cambiara de opinión y se uniera a un gobierno en el que Netanyahu se desempeñaría como primer ministro. Hubo quienes dijeron que su negativa a unirse a un gobierno liderado por Netanyahu fue por razones personales o por ego, pero en realidad fue porque lo que ha hecho como primer ministro, dijo Saar.

“Netanyahu se trasladó durante un año al puesto de primer ministro alterno y luego continuó como primer ministro no es lo que votaron los seguidores de Tikva Jadasha”, dijo a su partido. “Los votantes de Tikva Jadasha votaron por el cambio”.

El líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, dijo a su facción que era posible que todas las partes en el campo anti-Netanyahu formaran un gobierno el martes por la noche. La líder laborista Merav Michaeli dijo que estaba segura de que se podría formar un gobierno de cambio de inmediato y que su partido no se interpondría en su camino. El MK de Meretz, Esawi Frej, criticó a Bennett en la reunión de Meretz, diciendo: “Bennett no está actuando como un socio sino como un proveedor en el mercado”.

De todas maneras aún quedan varias horas hasta que finalmente se publique cuáles serán los pasos a seguir si es que Netanyahu finalmente anuncia que no pudo formar coalición. O si lo hizo, quienes la integrarán y con qué acuerdos.

Sivan Gobrin desde Israel

Permitida su reproducción por Radio Jai citando la fuente

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai