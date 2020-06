Elsztain mejora oferta para tenedores de bonos del grupo IDB

La corporación IRSA es reconocida en Argentina por ser la dueña de buena parte de los grandes centros comerciales y otros tantos edificios emblemáticos del país. Su dueño, Eduardo Elsztain, decidió en 2012 tomar el control del grupo israelí IDB y, tras un proceso de saneamiento y reorientación estratégica, se posicionó como una de las grandes potencias de la actividad económica, con un tamaño equivalente al 5 % del PIB israelí.

Elsztain, presentó su propuesta revisada para una liquidación de deudas en el grupo IDB, luego de conversaciones durante las últimas dos semanas con los tenedores de bonos de la serie 14. Elsztain está ofreciendo aumentar la inyección de efectivo en el IDB de entre 60 a 360 millones de NIS (17 a 104 millones de dólares), para garantizar el pago de intereses a los tenedores de los nuevos bonos que se emitirán para 2021-2022.

Además, Elsztain propone a los tenedores de bonos de la serie 15 intercambiar los bonos que poseen (después del reembolso parcial o total del principal en 2020) con bonos nuevos y más largos garantizados en el 5% de Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. No hay cambio material en la oferta a los tenedores de los bonos no garantizados de la serie 9, aparte de una propuesta de que deberían recibir el 50% de las acciones de IDBG si la venta de esta participación a Property and Building Ltd. no es aprobada por los accionistas de este último.

A principios de este mes, Elsztain presentó una propuesta a los tenedores de bonos del IDB que incluía una inyección de efectivo de NIS 300 millones y un recorte de NIS 600-700 millones, es decir, 30-35% de la deuda total.

Elsztain, quien compró el grupo BID Development-Discount Investment Investment en la liquidación de deudas anterior, ya ha inyectado la enorme suma de NIS 3 mil millones para cubrir las deudas acumuladas durante el período en que Nochi Dankner controló el grupo, pero incluso esa cantidad ha resultado insuficiente. frente a los altos pagos de intereses del grupo y la disminución del valor de algunos de sus principales activos.

A fines de marzo, el IDB reportó un valor de activo neto negativo de NIS 1.2 mil millones y un índice de apalancamiento de 287%; en otras palabras, sus pasivos eran casi tres veces sus activos. En sus estados financieros de 2019, informó un déficit en el patrimonio de NIS 335 millones.

El objetivo del acuerdo propuesto es preservar el control de Elsztain sobre Discount Investment (a través de su vehículo de inversión Dolphin y IDB Development). Discount Investment posee una variedad de activos, los principales son el 26% de la cadena de supermercados Shufersal Ltd., el 47% de la compañía de telecomunicaciones Cellcom Israel Ltd., el 69% de los bienes raíces empresa Property and Building Ltd., 40% de los productores y exportadores de cítricos Mehadrin, y 61% del grupo tecnológico Elron Electronic Industries Ltd.

