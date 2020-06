La Unión Europea rechazó el “Acuerdo del Siglo”

El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea rechazó efectivamente el plan de paz del presidente Donald Trump para Medio Oriente y pidió a los Estados Unidos que se unieran a un nuevo esfuerzo internacional para negociar una solución de dos estados entre Israel y los palestinos.

El lunes, Josep Borrell mencionó que el plan Trump ha creado un “cierto impulso donde no había nada”, según The Associated Press, y el impulso “puede ser utilizado para iniciar un esfuerzo internacional conjunto sobre la base de los parámetros existentes acordados internacionalmente”. El plan de Trump no respeta esos parámetros, insinuó Borrell.

El Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, se unió pidiendo un “formato multilateral” que permita “a ambas partes hablar y negociar entre ellas”.

Antes de sus comentarios, Borrell y otros ministros de relaciones exteriores de la UE, en una llamada con Mike Pompeo, advirtieron al Secretario de Estado estadounidense que el plan del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de expandir su soberanía en partes de Judea y Samaria pondría en peligro las perspectivas de una solución de dos Estados y la estabilidad en Medio Oriente.

Borrell y los ministros de relaciones exteriores no ofrecieron detalles sobre cómo sería un nuevo esfuerzo de paz internacional.