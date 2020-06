Prevén que 90 mil judíos hagan aliá en los próximos 18 meses

La ministra de Aliá e Integración Israel, Pnina Tamano-Shata, anunció en el día de hoy que según sus cálculos y estimaciones, 90 mil nuevos inmigrantes llegarán a Israel desde todas partes del mundo en los próximos 18 meses.

Agencias judías que se ocupan de la aliá han declarado que debido a la pandemia de COVID-19 hubo un gran aumento en el número de judíos que han expresado su interés por emigrar a Israel desde todas partes del mundo. A principios de junio, la Agencia Judía esperaba tener 50 mil inmigrantes solo en 2021 y además señaló que durante 2020, el número de personas que hacen aliá disminuyó considerablemente debido a las restricciones de viajes aéreos por la crisis de salud global.

Frente al Comité de Inmigración, Absorción y Diáspora de la Knesset, la ministra Tamano-Shata también dijo que había dado instrucciones al ministerio para elaborar un plan de cinco años para la inmigración y la absorción: “Se ha convertido en un objetivo principal alentar la aliá de todo el mundo”. Durante la audiencia, la ministra también expresó su intención de llevar a todos los miembros de la comunidad Falash Mura que quedan en Etiopía a Israel. “Esto debe ser una prioridad nacional de primer nivel”, dijo y agregó: “Esta es una injusticia que grita a los cielos. Recibo cartas todos los días sobre esto. No es judío separar a los padres de los hijos. No se trata solo de quién es judío y quién no lo es”. Aún 7.500 miembros de la comunidad esperan para viajar hacia Israel. “Terminaremos los campamentos en Etiopía, traeremos a los que esperan en Etiopía (a Israel)”, dijo la ministra durante la audiencia del comité.

Durante el curso de la inmigración, muchas familias se separaron, y muchas de las que aún esperan en Etiopía tienen padres, hijos y hermanos en Israel. Además, la nueva ministra dio una visión general de los objetivos y proyectos en los que el ministerio está trabajando actualmente.

Desde 2015, se intenta traer a todos los miembros restantes de la comunidad a Israel pero hubo retrasos que se han atribuido formalmente a problemas presupuestarios y burocráticos. También existe una oposición significativa a la inmigración de aquellos que permanecen de la línea dura de la comunidad religiosa sionista.

