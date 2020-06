Israel entre la anexión, el juicio a Netanyahu y el Covid-19

El periodista Damián Patcher, nos puso al día con las principales novedades de Israel mientras se dirime entre el conflicto por la anexión de Judea y Samaria, el juicio al Primer Ministro y la situación de la pandemia en el Estado.

“El tema del juicio es interesante porque demuestra cómo se maneja el sistema, más allá de lo que ocurra con Netanyahu, el proceso en sí va a llevar años, no es que se termina en tres meses, cuatro meses, un año. Ahora están en la fase de recolección de testimonios por parte de los testigos y están presentando, en realidad, la prueba ante los jueces. Eso es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo, seguro mucho más del año y medio en el cual Netanyahu es el Primer ministro”, expresó Patcher.

Es muy probable que se llegue a algún tipo de acuerdo, entre las partes, es decir el Estado y el acusado Netanyahu, por el cual disminuirían todos los cargos e incluso existe una versión de que habría amnistía presidencial.

Patcher es de los que creen que Gantz sí va a ser Primer ministro, que Netanyahu va a ceder su lugar para que, según el acuerdo de unidad nacional, al pasar el año y medio, Gantz asuma. “No veo por qué no”, dice Damián. “Es verdad que Netanyahu tiene muchísima astucia política. Siempre que no haya una condición externa que fuerce los hechos, no veo por qué Gantz no asuma y, de hecho, creo que todo lo que hizo y todo el capital político que ha perdido en las últimas semanas, meses, tras la decisión de ingresar al gobierno con Netanyahu, en realidad lo define como un político en el sentido de que lo que le importa es el poder y va a llegar a Primer ministro, cueste lo que cueste, más allá de haber traicionado a su electorado; durante la campaña dijo que no se iban a juntar con Netanyahu. Bueno, la cosa cambió, el argumento es el coronavirus y ahora Gantz está rumbo a ser el primer ministro en un año y medio y eso es lo que tiene en mente”.

La anexión de Judea y Samaria presenta una disyuntiva en cuanto a como será tomado por la Autoridad Palestina a modo práctico, ya que han amenazado en tomar cartas en el asunto ¿Se prepara Israel para una situación compleja?

Gantz ya ordenó al ejército a prepararse para ese escenario complejo. Patcher considera que esto no va a pasar a mayores, sobre todo por la situación interna en la sociedad palestina, en el liderazgo palestino, en la política palestina, de la misma forma en que no ocurrieron grandes disturbios cuando se trasladó la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalem: “Es cierto que esto, de alguna forma causó protestas pero en la Franja de Gaza, no en Cisjordania. Por lo tanto, no creo que pase a mayores. El resto del mundo árabe, más allá de dar un discurso para “la tribuna” en el sentido de que se oponen a esta inminente anexión por parte de Israel de los territorios en Cisjordania, no creo que pase a mayores”.

“Atrás de escena, se están moviendo un montón de cosas que al mundo árabe le interesan mucho más que la causa palestina porque muchos países árabes están interesados en mantener relaciones, por más que no sean públicas, con el Estado de Israel y esto es lo que los guía y la causa palestina no va a ser el hecho que los fuerce a torcer la estrategia”, manifestó el periodista.

Patcher especula con que Israel lo que gana es, más que nada, para el campo de la Centro-Derecha israelí que es el principal reclamo nacional desde 1967 por parte de la Derecha nacional israelí, es decir que los territorios llamados Cisjordania por algunos, acá se llaman Judea y Samaria; se llaman así por lo que el pasado judío de esas tierras implica. Entonces, hay todo un campo político y de hecho, la mayoría en Israel votó al campo político de Centro y Centro Derecha y están a favor, porque sostienen que estos territorios pertenecen a la historia de Israel y, por ende hay que imponer la soberanía y la ley israelí. Es así de simple, no es mucho más complejo que eso. Y ¿qué pierde? Bueno, lo que pierde es algún tipo de reproche en la comunidad internacional, no creo que llegue a sanciones, no creo que llegue a aislamiento, va a quedar en palabras como queda siempre y, obviamente, también recordemos que los países del mundo pueden protestar lo que quieran, de la misma forma que protestaron cuando se mudó la embajada o cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalem como capital de Israel. El mundo puede protestar pero los que viven acá son los palestinos y los israelíes, por ende Israel no va a aceptar que le impongan desde afuera condiciones respecto a cuál es su capital o cuáles son sus fronteras. Es probable que haya algún tipo de conflicto judicial internacional pero, más allá de ese nivel, no creo que pase a mayores”.

Por el lado del Coronavirus que parecería que ya nadie recuerda entre la vuelta de la vida política plena y en todos los medios Israel ha levantado las restricciones, aunque todavía está muy afectado el tema del turismo. Por suerte Israel atravesó esta pandemia, digámoslo de una manera leve, merced a lo que se ha hecho con tiempo y antelación pero hay algunos rebrotes o contagios en las escuelas.

La suba de los números de infectados de coronavirus en Israel se dio principalmente por la decisión de regresar los alumnos al ciclo lectivo; por lo tanto, se encontraron los primeros días de la apertura general, el 18 de Mayo aproximadamente, en la Escuela de Gimnasia de Jerusalem. Allí hubo 120 casos positivos y cuando hay un solo caso en las instituciones educativas, lo que se hace es de inmediato, cerrar el lugar y mandar a todos a cuarentena de nuevo. Ahora hay miles de estudiantes en cuarentena pero eso no implica que hay miles de personas infectadas ni tampoco implica que hay un segundo brote o una segunda ola. Esto implica cómo se va a convivir a partir de ahora y más con esta apertura que tiene que ver con la idea de convivir con el coronavirus más allá de las consecuencias que puede tener y mientras tanto prepararse para un posible brote. Estos brotes van a seguir ocurriendo y es normal porque es parte de lo que implica abrir la economía, abrir las actividades y esto va a seguir ocurriendo y es todo manejable. Lo que importa es el número de personas que están internadas en hospitales y no el número general de contagiados. E número total de internados por coronavirus en Israel, en todos los hospitales son 115, una cifra completamente manejable ”.

Por G. F. Rosman para Radio Jai.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.