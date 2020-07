“La pandemia dejará un impacto económico permanente”

El coronavirus no solo trae problemáticas a nivel sanitarias sino que las consecuencias políticas y económicas se empezaron a ver cada vez con mayor profundidad. Carlos Fara, consultor político, analizó la actualidad del país en Radio Jai y estimó qué pasará en el futuro post pandemia.

“El gobierno está en una situación muy complicada no solamente por lo que implica la atención de lo económico que era previo, la atención de lo político que tiene que ver con la manera en que se armo el frente de todos y el tema no es solamente la simulación de cuestiones que es importante teniendo en cuenta el tamaño de la crisis sino también con la capacidad política que pueda tener el presidente para ir afrontando una sumatoria de desafíos. Hoy da la impresión de que es un gobierno empantanado que no puede mostrar avances en ninguno de los frentes”, aseguró Fara.

“Lo importante de la deuda externa es que eso tiene una fecha de vencimiento que el gobierno fue estirando a lo largo del tiempo. Esto está más cerca de resolverse pero el gobierno lo ha ido alargando con algunas idas y venidas que ponen en entredicho las estrategias que se utilizaron. Creo que está cerca de suceder y será el primer gran logro. Pero el gobierno podría haber llevado una estrategia más profesional de negociación. Dentro de todos los frentes que tiene, el gobierno debe ir cerrando algunos y este será el primero que tenga a mano”.

“El tema de los primeros 100 días de un nuevo gobierno hay que relativizarlo un poco en función de con qué expectativas llega un gobierno a su inicio. Desde ese punto de vista, el gobierno llegó con una percepción alta de que llegaba por un problema económico, que no iba a tener viento a favor en lo internacional y atrás de esto vino la pandemia. La situación no hay que evaluarla desde la fotografía de la economía sino de las expectativas que la gente se vaya armando de si Argentina está yendo por el rumbo correcto. Eso produce interrogantes sobre todo cuando se producen casos como los de Vicentin que genera enojo a una gran parte del público respecto de cuál es el rumbo del gobierno. Con eso el gobierno deterioró las expectativas positivas que tenían respecto de qué capacidad iba a tener para sacar a la Argentina adelante aún en medio de un marco complicado a nivel internacional”, dijo Fara.

Con respecto al futuro post pandemia, el consultor político plantea que “va a haber un impacto económico permanente. Lo cierto es que hay que tener en cuenta que en Argentina aún en situaciones malas, empieza a tener una caída menos mala porque eso impacta en las expectativas cuando se empieza a ver alguna amortiguación en el malestar económico, entonces la sociedad le empieza a dar más crédito al gobierno de turno”.

