“Tal vez no vamos a ver grandes estrellas, pero sí mucha emoción”

En el marco de la pandemia y tras haber retrasado un año los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se está llevando a cabo el evento deportivo más importante. Para adentrarnos en ésta experiencia nos comunicamos con la periodista argentina Laura Couto, quien está haciendo la cobertura en dicho país para Telemundo Deportes.

La sensación general que nos queda es que no estamos en Tokio, estamos en los Juegos Olímpicos que se realizan en Tokio. Porque cuando vos llegás a Japón, tenés que hacer una cuarentena por lo menos de 14 días en la que solamente podés ir al lugar de competencia y de ahí al hotel, o al lugar de transmisión o al centro de prensa como es mi caso. O sea, no es que estás en Tokio, no es que puedo ir a un shopping, no es que puedo caminar o tomarme un transporte púbico, entonces la sensación es más que en Tokio, estamos dentro de la burbuja de los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Tokio, por lo menos hasta que pasen estos catorce días, esta cuarentena.

Sin duda toda esta situación sanitaria mundial que estamos pasando por la pandemia afecta al movimiento general de los juegos olímpicos, al espíritu que puede llegar a tener la ciudad y a quienes viven en la ciudad a quienes venimos a trabajar o a quienes participan en los JJOO. Mi movimiento es bastante limitado, todos los protocolos establecidos se cumplen, los trámites al llegar, el PCR, los análisis que tenés que repetirlo, se repiten durante tres días, después a los 10 días. Por eso son unos Juegos tan particulares.

La inauguración estuvo muy bien, fue bastante sobria, austera en general. Uno se imaginaba que por ser Japón iba a ser una ceremonia llena de tecnología muy al estilo Japón, sin embargo no fue así. Lo que más llama la atención es la emoción de los deportistas, uno puede decir sí, es lógico porque son los JJOO, pero esas personas que parecen superhumanas por el rendimiento que tienen, por los logros que tienen, por las marcas que logran, también son seres humanos. Están mucho más sensibles, están atravesados también, mucho más humanos y eso me conmueve. Tal vez no vamos a ver las grandes figuras, las grandes estrellas, pero sí vamos a ver mucha emoción, va a ser la gran protagonista.

La delegación argentina es quizás una en la que más se puede llegar a vislumbrar esta situación con diferentes casos bien distintos entre sí. Desde Germán Chiaraviglio que dio positivo al llegar a Tokio, el testimonio de Delfina Pignatiello -“Me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación. Es lo más importante. Después de estar tantos meses parada, sin posibilidad de entrenar y viendo cómo todas las rivales podían volver. Creo que maduré. La cuarentena me enseñó, el proceso hasta acá, todas las barreras que atravesé. Me quedo con todo eso” “El resultado no era el que quería ni para el que había entrenado. Es un deporte muy duro y no siempre se dan los resultados. Estoy aprendiendo”. Lo que ha pasado con el seleccionado masculino de futbol, lo que está pasando con los distintos seleccionados de conjunto, que no han tenido los resultados que querían.

La tiradora Fernanda Rusa que es de La Rioja pidiendo por las redes sociales que la gente no sea cruel con los mensajes de odio y de agresión que recibieron luego de la actuación en los JJOO. Nos falta el análisis general, la tolerancia a la frustración.

Los motivos del Peque Schwartzman: “Es inexplicable que nos manden a jugar a las 12 del mediodía con 40 grados”. Hace mucho calor, varios deportistas se han desmayado. Se han quejado mucho. Son JJOO de verano y se sabía que iba a pasar ésto.

Hay algo que no se puede evitar “El espíritu olímpico sigue siendo la sociabilización, la interacción, el intercambio de culturas”. Te invitamos a escuchar la experiencia de la periodista Laura Couto.

