Protestas en Chile: “Lo que está pidiendo la población es que el Estado cambie”

Ayer se realizaron varias protestas por el primer aniversario del estallido social en Chile que terminó con varios incidentes y detenidos y dos iglesias quemadas. Para ello, Radio Jai dialogó con el periodista chileno Mario Solís quien dio detalles acerca de las manifestaciones y de la delicada situación por la que atraviesa el país.

En comparación a las concentraciones del año pasado, afirmó que hubo “menores incidentes” pero que “tuvieron el mismo grado de violencia”. Si bien se visibilizaron distintos enfrentamientos con la policía y participaron alrededor de 25.000 personas, no superaron al estallido del 18 de octubre de 2019.

Según el periodista, uno de los detenidos es un carabinero de las fuerzas armadas chilenas. “Una de las personas detenidas es un funcionario de la armada chilena y justamente es el que está involucrado en la destrucción y en el incendio de la iglesia perteneciente a carabineros de Chile”, relató poniendo en duda el origen de las manifestaciones sociales.

Sin embargo, las Fuerzas chilenas intentaron lavarse las manos argumentando que el carabinero “estaba en su día libre”, pero Solís aseguró: “Las personas que representan organismos oficiales como la armada, lo son 24/7”, haciendo referencia a que no pueden hacer lo que quieran en sus horas de ocio. Además, comparó la justicia chilena con la argentina diciendo que ambas son iguales de “lentas” y que la única información concreta que tienen es que “el funcionario de la armada fue detenido el día domingo”.

Con respecto a la aplicación de un plebiscito y las dos opciones que se están barajando para la creación de una nueva constitución, Solís indicó: “La primera pregunta que nos van a desarrollar el día domingo 25 de octubre es si queremos o no una nueva constitución”. Y en referencia a la segunda les preguntarán a los chilenos si “desean una convención constitucional, es decir que la constitución sería redactada por representantes de la población elegidos democráticamente o una convención mixta, que quiere decir que el 50% serían constituyentes elegidos por el pueblo y la otra mitad representantes del Congreso Nacional”.

Hay varios puntos urgentes en Chile que hay que cambiar, como por ejemplo la salud y la educación. Señaló que los costos de las universidades privadas son altísimos y la calidad de las públicas es “malísima”. En pocas palabras el periodista resumió: “Lo que está pidiendo la población es que el estado cambie”.

Y por último las posibilidades de que esto suceda son, según encuestas, bastantes prometedoras. Pero Solís no quiere celebrar antes de tiempo y afirmó: “Todas las encuestas dicen que ganan la prueba, pero no podemos cantar una victoria antes que esto ocurra ya que hay amenazas que dicen que nos podemos convertir en un segundo Venezuela”. Y agregó: “Chile no es un país que esté en su mejor momento económico, y como muchas veces dijo el presidente Piñera, nosotros tenemos una riqueza muy mal distribuida”.

Pero a pesar de todo, dejo en claro su optimismo con respecto al fututo de Chile y sentenció que a partir de una Asamblea Constituyente “es posible que una constitución sea hecha en base a los requerimientos ciudadanos”, y puso como ejemplos a Alemania, España y Estados Unidos.

