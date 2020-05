Amijai lucha y se mantiene firme ante la crisis económica

La llegada del coronavirus y su consecuente crisis económica ha impactado en todas las comunidades, no solo religiosas sino también educativas y deportivas. Daniel Mochon, presidente de la comunidad Amijai, contó como repercutió en su organización y las medidas que están llevando a cabo.

“Nosotros hemos tratado de adaptarnos a esta nueva realidad lo más rápido posible para poder llegar a nuestros socios vía redes sociales y streaming”, comienza explicando Mochon y asegurando que prácticamente están llevando a cabo todas las actividades que veníamos desarrollando pre pandemia. Gran parte de esto se debe a que Amijai cuenta con un importante staff de voluntarios (mas de 50), ademas de donantes, quienes permiten seguir estando en contacto con los socios. Eso no significa que la parte financiera no los haya golpeado como a todos. Los donantes, continúan aportando pero claramente, a ellos también les ha afectado la crisis en sus propias empresas, lo que hace, cuenta Mochon, que sus aportes sean menores a lo de años anteriores.

Entre las previsiones que están tomando, la que mas le preocupa al igual que a la mayoría de las instituciones judías, tiene que ver con Yamim Noraim, los diez días que transcurren entre la festividad de Rosh Hashaná (Año Nuevo judío) y Yom Kipur (el día del perdón), el cual, si bien es en septiembre y se podría decir que falta mucho, es la época en que mayor cantidad de donaciones se obtienen. Sin embargo Amijai, está previendo que probablemente no se pueda concurrir al templo. “Dudo que para septiembre permitan mantener una capacidad total en los templos. De qué manera vamos a llegar a los socios es el objetivo para los que puedan acudir”.

Una alternativa para poder recaudar a corto plazo es el plan lanzado por el gobierno nacional al cual Amijai se ha presentado si embargo, por ahora “no han salido” porque está previsto para empresas medianas y pequeñas y no para instituciones de culto, al menos por ahora. Mientras tanto, afortunadamente están cubriendo el 100% de los salarios de los empleados, lo cual no es poco ya que no todas las instituciones corren la misma suerte.

Los voluntarios por su parte, realizan acciones sociales con comedores que necesitan la ayuda, llevándoles comida y otras necesidades y también, Mochon comenta, se está haciendo un trabajo importante con los socios mayores de 60 años. Se los llama para apoyarlos, ver sus necesidades y acompañarlos si es necesario.

Amijai se esta manteniendo como puede pero de manera muy activa incluso con kabalat shabat vía streaming con entre 3000 y 4000 participantes, cada viernes. Pero como todo, Mochon sabe y aclara que esto es “día a día”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.