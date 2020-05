Comprendiendo a la extraña comunidad musulmana de Misiones y su relación con los judíos locales

El periodista de la provincia de Misiones, Alejandro Spivak amplió su artículo acerca del terrorismo en la llamada “Triple Frontera” y el mundo islámico dentro de la provincia.

Según explicó el periodista, en Foz do Iguazú conviven las dos ramas más grandes del Islam: Sunitas y chiitas, que “no se hablan” y no se reconocen entre sí. Los sunitas rechazan al terrorismo, viven en el centro de la ciudad, tienen una muy buena relación con la pequeña comunidad judía de la zona y se dedican a actividades comerciales. Por su parte, los chiitas no reconocen a los sunitas como musulmanes.

“Quien mata o se inmola en nombre de Alá, no es musulmán” dijo el representante de la comunidad sunita de Foz do Iguazú a Spivak.

Además, el líder sunita dijo tener sospechas sobre el aporte económico del sector chiita hacia grupos como Hezbollá o Hamás en el medio Oriente.

Alejandro Spivak continuó su informe refiriéndose a las múltiples formas en que llevó a cabo su investigación en torno a las comunidades musulmanas de la provincia, y destacó la relación que mantienen los sectores sunitas con la comunidad judía local.

