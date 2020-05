“Los que realizan atentados terroristas en nombre de Alá no son musulmanes”

El diez por ciento de la población que reside en Foz de Iguazú es de origen musulmán. Es decir que de los aproximadamente 200 mil ciudadanos que viven en esta ciudad del sur de Brasil, unos 20 mil profesan la religión islámica; 10 mil pertenecen a la rama Sunita y una cifra similar pertenece a la Chiita. Se asentaron en la ciudad luego de la primera y segunda Guerra Mundial y en su mayoría provinieron del Líbano, Siria y Palestina.

El presidente del Centro de Beneficencia Musulmán Sunita en Foz de Iguazú, Mohamed Beha Rahal, afirmó que “nosotros somos parte de la cultura brasilera. Somos brasileros que practicamos la religión musulmana. No nos dedicamos a solventar terroristas. Alá nos da la vida para vivir con honestidad; trabajo y educar a nuestros hijos dentro de nuestra religión como seres humanos de bien. Quien mata o se inmola en nombre de Alá no es musulmán”.

En todo el mundo hay 1,6 mil millones de personas que profesan la religión islámica. Representan el 23 por ciento de la población mundial, lo que significa que son la segunda religión del mundo, ubicándose detrás de la cristiana. Los musulmanes se dividen en dos ramas: Sunitas y Chiitas. En Foz de Iguazú el 90 por ciento se dedica al comercio y ven a las ciudades que conforman la Triple Frontera (junto a la argentina Iguazú y la paraguaya Ciudad del Este) como un lugar que les permite vivir y hacer sus negocios.



¿Qué diferencia existe entre los Chiitas y los Sunitas?

“No hay muchas diferencias. Los chiitas creen en algunas cosas que los sunitas no creen y viceversa. Pero todos nos regimos por el Corán. Ambos rezamos cinco veces al día. Las diferencias están marcadas en hechos que acontecieron hace más de 1.400 años atrás. Aclaro que yo no voy hablar en nombre de los Chiitas”

¿Ambas ramas creen en un solo Dios?

“Somos una religión monoteísta como lo son los cristianos o los judíos. Nuestro Dios es Alá”.

¿Por qué a los musulmanes les interesó establecerse en Foz de Iguazú?

“En el caso particular de mi familia, mi padre salió de El Líbano en 1953. Primero recaló en la Argentina. Después de la primera y segunda Guerra Mundial se produjo una emigración desde los países árabes hacia la Argentina. Luego de unos años, mi padre decidió venir a Foz de Iguazú y dedicarse al comercio. Yo nací en Foz”.

En el caso particular de los musulmanes de origen Sunita, ¿sólo van a la mezquita para rezar, o realizan otras actividades?

“Nosotros somos un Centro Cultural Musulmán Sunita de Beneficencia. Tenemos actividades culturales; religiosas; educativas y de beneficencia. Nuestros hijos asisten a la escuela que tenemos en este centro que además utilizamos para llevar a cabo los cinco rezos diarios. Pero este centro no se usa para hacer política partidaria, o internacional”.

En el tema religioso, si una persona desea convertirse a la religión musulmana… ¿puede hacerlo? ¿Los musulmanes aceptan la conversión religiosa?

“Sí. Los musulmanes no son sólo de origen árabe. En el mundo residen aproximadamente 1,6 mil millones de musulmanes; de los cuales solamente 200 millones son de origen árabe”.

Para los judíos el Mesías no llegó aún. Para los cristianos; Cristo es el Mesías. ¿Y para los musulmanes?

“Creemos en la totalidad de los profetas. Si alguien que dice ser musulmán no cree en algún profeta; entonces no es musulmán. Además, debemos acreditar todos los libros sagrados que envió Dios como ser la Biblia; la Torá; entre otros; más allá de tener como libro sagrado de cabecera El Corán”.

¿Hay vida luego de la muerte?

“Sí. El musulmán tiene una primera vida que es esta y luego pasa a una segunda vida cerca de Alá” (Dios). Y será Dios quien nos pedirá cuentas de lo que hicimos en la Tierra”.

Aquella persona que se inmola en nombre del islamismo; ¿pasa a esa segunda vida?

“Quienes se inmolan en nombre del islamismo no son musulmanes. El islamismo no pregona la inmolación ni la muerte de otra persona. Hacer daño a una sola persona es como hacerle daño a toda la Humanidad”.

P: Pero hay ciudadanos que dicen ser musulmanes chiitas y que aceptan la inmolación…

“Yo no voy hablar por los musulmanes chiitas. Sólo le reitero que quien cree en el islamismo no puede aceptar la inmolación ni el terrorismo. Para los musulmanes quienes matan no son islámicos”.

P: ¿Los grupos terroristas como Hamas; Isis o Hezbolah son para ustedes musulmanes, profesan la religión islámica?

“No. Los que realizan atentados terroristas en nombre de Alá no son musulmanes; más allá de decir que lo hacen en nombre de Alá. Le reitero: el islamismo pregona la paz”.

¿Pueden convivir judíos con musulmanes?

“Sí. De hecho; conviven sin problemas en Foz de Iguazú. También residen judíos en Ciudad del Este que conviven con ciudadanos de origen musulmán. El martes pasado, un día antes de la conmemoración del atentado a la AMIA, realizamos un encuentro inter religioso en nuestro Centro Musulmán y asistieron ciudadanos que profesan la religión judía”.

¿Pueden convivir judíos y musulmanes en Jerusalem?

“Sin ningún tipo de problemas”.

Entonces, ¿por qué hay una guerra desde hace tantos años?

“Le reitero; los islámicos no pregonamos la guerra. No matamos, no nos inmolamos en nombre de la paz y de Dios. Insisto; los grupos terroristas Hamás; Hezbollah e Isis no son musulmanes. Alá no los considera islámicos. Por eso en Medio Oriente no hay una guerra religiosa sino política. Estos grupos usan la religión para conseguir objetivos políticos”.

Los judíos dicen “Dios da la vida y es él quien la quita”. ¿Los musulmanes dicen lo mismo?

“Sí. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro semejante en nombre de Dios”.

¿Qué es la Triple Frontera para usted?

“Es la confluencia de tres ciudades donde residen miles de ciudadanos en paz y armonía. Somos brasileros de religión islámica. Trabajamos en favor de este noble país y esta noble ciudad que a mis padres los cobijó en la década del ´50. Somos comerciantes, no terroristas”.

El comentario es que desde la Triple Frontera ciudadanos de origen musulmán envían dinero al Líbano; a Siria o hacía otros lugares para solventar grupos terroristas….

“En el caso de los musulmanes sunitas muchos envían dinero a Líbano para ayudar a sus familias. Al igual que lo harían otros ciudadanos que tiene familias en difícil situación residiendo en otros países. No solventamos grupos terroristas”.

¿Y los musulmanes Chiitas?

“De ellos no opino. Yo hablo por los musulmanes de origen sunita”.

¿Hay células “dormidas” del Hezbollah; Isis o Hamás en la Triple Frontera?

“No lo sé. Dentro de los Sunitas no hay personas cercanas a estos grupos. Eso lo puedo afirmar. El mayor enemigo de los musulmanes es aquella persona que se hace pasar por islámico y mata en forma fanática en nombre de Alá. No es musulmán, usa el nombre del islam para lograr sus objetivos políticos”.

El 18 de julio se conmemora el 26 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. ¿Cuál es su reflexión?

“Lo lamentamos profundamente. De hecho, como le dije, hicimos un encuentro interreligioso y recordamos ese horrendo hecho que no fue ocasionado por islámicos. Son gente que matan en nombre de Alá, pero no son islámicos. Quienes hicieron ese atentado no tienen sangre en sus cuerpos”.

Por Alejandro Fabián Spivak (Colaborador)

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.