Israel publicó imágenes inéditas sobre la captura de Eichman

El Shabak, una de las tres organizaciones de los servicios secretos de Inteligencia israelí, ha publicado este jueves más información acerca de la detención en Argentina hace 60 años del oficial nazi Adolf Eichmann, criminal de guerra y considerado uno de los principales responsables de la solución final y del traslado de millones de personas a los campos de concentración.

El Shabak ha publicado por primera vez algunas de las fotos que le fueron tomadas al jerarca nazi antes de su veloz captura y posterior traslado a Israel, donde sería juzgado por crímenes de guerra y condenado a la horca en1961.

“Este fue el final de una operación compleja por parte del Mossad y el Shabak, lejos del territorio israelí, en un entorno extranjero y desconocido, que se basó en una planificación rigurosa y precisa”, dijo Nadav Argaman, jefe del Shabak, en un comunicado publicado este jueves. “La ejecución [de la misión] exigió valentía, planificación exhaustiva, profesionalismo, determinación, adhesión al propósito y fe en la rectitud del camino”.

También se ha publicado una página del expediente de búsqueda, con el que Eichman fue documentado por primera vez tras su huida de Alemania tras la caída del III Reich.

“Esa noche, me esforcé por aclarar a la gente en la fuerza la unicidad moral e histórica del acto que estaban a punto de ejecutar. Se aseguraron de que uno de los criminales más grandes de toda la historia, que durante años logró escapar de las manos de la ley y la justicia, fuera juzgado en Jerusalén, la capital de la nación donde seis millones de sus personas fueron masacradas por la máquina de asesinato que él dirigió”, dijo Isser Harel, el director del Mossad que supervisó la captura de Eichmann, durante una sesión informativa sobre la misión.

Eichmann ha sido calificado como el “arquitecto” del Holocausto y ha sido considerado responsable del asesinato de millones de judíos bajo el régimen nazi.

“Entendemos la magnitud del derecho que ha caído sobre nosotros y como nos señala la misión de nuestra organización: ‘progresar en todo momento y en todos los lugares, gracias a personas con un sentido de misión, por la seguridad del Estado de Israel ‘’, se lee en una declaración del Shabak, que cumple 60 años desde la operación.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Eichmann fue arrestado por el ejército estadounidense. Sin embargo, escapó de sus captores y finalmente se dirigió a Argentina, donde vivió bajo el nombre falso de Ricardo Klement, un trabajador que residía en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Adolf Eichmann fue descubierto por Lothar Hermann y su hija Silvia. Lothar Hermann era un judío alemán ciego, vecino suyo, que había migrado a Argentina en 1938,​ cuya hija adolescente, Silvia, tenía amistad con el hijo de Eichmann. La chica le contaba a su padre anécdotas “del hogar del señor Klement” que le hicieron caer en la cuenta de su verdadera identidad.

Hermann siguió interrogando a la niña hasta convencerse, aunque se encontró con el problema de que los jefes de Mossad no daban crédito a un ciego: según la agencia israelí era imposible que un ciego reconociera a un criminal de guerra. No fue hasta finales de la década de 1950 cuando se decidieron a intervenir. El Mossad lo identificó gracias a una serie de fotografías tomadas de manera furtiva, en las que se le reconocía por la particular morfología de su oreja izquierda (las fotos de Eichmann en su período nazi eran casi todas del lado izquierdo).

El primer ministro David Ben-Gurión encargó su captura al jefe del Mossad, Isser Harel, que preparó un plan con la información suministrada por el famoso cazador de nazis Simon Wiesenthal, quien también había recibido la misma información pese a que el FBI negó que fuera cierta, aunque Wiesenthal la confirmó gracias a un colaborador que sedujo a una antigua amante de Eichmann.

El Mosad llevó a cabo su secuestro en mayo de 1960. Eichmann vivía desde 1950 en Argentina bajo una identidad falsa. En abril de 1961 fue llevado a juicio en Jerusalem, condenado en diciembre de 1961 y llevado a la horca el 31 de mayo de 1962. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar, más allá de las aguas territoriales de Israel.

