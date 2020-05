Las FDI arrestan a un palestino vinculado al asesinato del soldado israelí en Samaria

El martes, las tropas israelíes detuvieron a los residentes de un edificio en la aldea de Yabed, en Judea y Samaria, desde el cual el día anterior se lanzó un ladrillo a un soldado, matándolo mientras el ejército buscaba al autor de ese ataque mortal.

Los medios de comunicación palestinos informaron de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también enviaron a la ciudad una serie de excavadoras blindadas y otros vehículos de ingeniería pesada, lo que provocó un enfrentamiento de bajo nivel.

Según la investigación inicial de las FDI, en las horas previas al martes por la mañana, el Batallón de Reconocimiento Golani realizó una serie de detenciones en una aldea al oeste de Jenin.

Cuando salieron de la ciudad alrededor de las 4:30 a.m., el Sargento Amit Ben-Ygal pareció haber oído un sonido que provenía de uno de los tejados en las afueras de la aldea y miró hacia arriba. Al igual que él, exponiendo su cara, alguien en el tejado de un edificio de tres pisos le lanzó un ladrillo.

Ben Ygal, de 21 años, fue herido de muerte y tratado en el lugar, después de lo cual fue llevado en helicóptero al Centro Médico de Rambam en Haifa, donde fue declarado muerto.

Después del ataque, las FDI, junto con las fuerzas de seguridad del Shin Bet, iniciaron una investigación para encontrar al autor.

Los militares dijeron que, hasta el martes por la noche, más de 10 personas, residentes del edificio desde el que se había lanzado el ladrillo, habían sido detenidas.

No eran necesariamente sospechosos de haber cometido el ataque, pero fueron llevados para ser interrogados porque vivían en el edificio desde el que se produjo el ataque, ya que podrían tener información sobre el autor, dijo un portavoz de una de las unidades del ejército.

Los oficiales del Shin Bet interrogarán a los sospechosos.

“Los soldados siguen registrando la zona y trabajan para atrapar al terrorista”, dijo un portavoz del ejército en un comunicado.

Ben-Ygal, de la ciudad central israelí de Ramat Gan, fue el primer soldado de las FDI que murió en acción en 2020. Fue promovido póstumamente de sargento de personal a sargento de primera clase.

Su funeral se celebró el martes por la noche en el terreno militar del cementerio Be’er Yaakov en el centro de Israel, dijo el ejército.

Algunos miembros de la unidad de Ben-Ygal asistieron a su funeral, mientras que otros participaron en la búsqueda de su asesino.

“Te quiero mucho. Mi hijo es un héroe”, la madre de Ben-Ygal, Nava Revivo, gritó sobre su tumba, según las noticias del Canal 12. “Seré fuerte. Nos protegerá desde arriba”.

“Me cambiaste la vida. Mi primogénito. Mi querido hijo. Tus hermanas no entienden lo que está pasando. Preservaremos tu memoria, tu felicidad, tu amor”, dijo.

El padre de Ben-Ygal también elogió al soldado asesinado, su único hijo.

“Amit no es hijo único. Tiene millones de otros hermanos que están tristes, que lo admiran y que saben que nuestras vidas en la Tierra de Israel dependen del coraje de Amit y sus amigos”, dijo Baruch Ben-Ygal.

“No tengo nada más. No tengo ningún otro hijo. Mi único hijo”, dijo. “Ya no soy padre. No soy nada. Qué precio he pagado”.

Los niños solos no suelen ser admitidos en las unidades de combate, especialmente las peligrosas, sin un permiso especial de sus padres. El padre de Ben-Ygal le concedió un permiso especial para servir en una unidad de combate. Revivo tiene otros dos hijos de un segundo matrimonio.

La muerte de Ben-Ygal se produjo dos años después de que el soldado de las FDI Ronen Lubarsky fuera asesinado cuando él también fue golpeado en la cabeza por una losa de mármol que le fue lanzada desde el tercer piso de un edificio en el campo de refugiados palestinos de al-Amari, cerca de Ramallah.