“La población israelí tiene la sensación de que el coronavirus se terminó”

“A lo largo del periodo de la cuarentena, la población de Israel se ha comportado rigurosamente, escuchando y aceptando las indicaciones que se transmitían día a día”. Así definió el periodista Carlos Gurovich la actitud de los ciudadanos israelíes durante las primeras etapas del aislamiento.

“Desde que comenzaron a hacerse más laxas las indicaciones, Israel ha vuelto en un 90% a la normalidad, con cierta anormalidad, que es la que impone el coronavirus: hay que ir con el tapabocas y hay que intentar guardar la distancia reglamentaria de dos metros. Es una realidad nueva a la que todos debemos adaptarnos para convivir. Por un lado cumplir con las condiciones y por otro lado hay que adaptarse a la realidad, a las 9:30 de la mañana en Israel que hay 25° nadie quiere estar al sol 40 minutos esperando para ingresar a un lugar”, explicó Gurovich en relación a la poca paciencia de algunos para esperar turnos de atención.

El conductor de I24 Ñus, noticiero televisivo en español de la cadena I24 ilustró el estado en el que se encuentran los ciudadanos en la actualidad en relación al Covid-19: “De alguna manera, la población israelí entiende como que el coronavirus se terminó, esa es la sensación. El número de enfermos, contagios, muertos es casi ínfimo en este momento. Ayer se anunció el regreso de la liga de fútbol para fin de mayo. La gente ya está yendo a las playas y no es una salida ordenada y organizada, algunos cumplen el 100% y otros nada”.

“Hubo bastantes israelíes que quedaron varados en Argentina por el tema del cierre de los vuelos comerciales y mañana está saliendo un nuevo vuelo especial que va a traer a israelíes varados. Por el momento las fronteras para no israelíes siguen cerradas”, dijo Gurovich al referirse a uno de los aspectos que aún está lejos de normalizarse.

“Todo lo que sea vuelos, turismo y hotelería han sido los más damnificados con la pandemia. Si bien ya se viene anunciando que probablemente haya un triángulo que empiece a funcionar en el mediterráneo: Israel, Grecia y Chipre, dado que los tres países tienen muy bajos niveles de contagio, hay incluso islas de Grecia donde hubo cero enfermos, todavía no se ha definido qué va a pasar con el tema de la cuarentena, porque todavía no se ha levantado y nadie va a ir de viaje por dos, tres o cuatro días para estar después 14 días metido a la vuelta en cuarentena. La intención es que el sistema de turismo, tanto interno como la salida del país, se reactive pero todavía los protocolos no están definidos” opinó.

En materia política, Gurovich expresó que “finalmente, después de más de 500 días de gobierno de transición, Israel el jueves jurará un nuevo gobierno que tendrá 36 ministros. Lo interesante es que el partido Iamína, que es un partido religioso no ortodoxo de derecha, son más bien ideológicos, son los que representan los asentamientos en Judea y Samaria, a lo largo de las tres campañas electorales dijeron que ellos quieren ser parte del bloque de la derecha que apoya a Netanyahu. Benett y Aielet Shaked que son los dos miembros fundamentales del partido, hay muchos gatos negros que han pasado. Y en este momento el reparto de las carteras para los ministros, ya se acordó que a cada partido le corresponde un ministerio y medio. Iamína cree que con ocho bancas, el peso específico que tienen por ser de la derecha que ha sido fiel a Netanyahu, les corresponde mucho más. Ellos dicen que van a hacer una oposición en la cual van a defender los intereses de quienes quieren anexar Judea y Samaria al Estado de Israel, los que quieren que la Corte Suprema de Israel responda a los intereses de los políticos y no sean autónomos. Por lo tanto, Netanyahu los deja afuera, no los necesita”.

“Ahora que estamos volviendo a una cierta normalidad y que el coronavirus ha generado ciertos niveles de cooperación ente Israel y Palestina, incluso con el Hamas en Gaza, desconocidos en el pasado, la intención de los americanos es intentar que no se vuelva atrás y hablar con Netanyahu y Gantz para encontrar un punto en el cual la decisión de anexar o no los territorios de Judea y Samaria, no rompan con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por lo menos no antes de las elecciones de noviembre en donde Trump pone en juego su presidencia y que en las condiciones en las que esta EEUU nunca sabremos qué resultado puede haber. concluyó Gurovich.

