Teatro Juegos: “Es una reflexión que sirve para los padres y los chicos”

No es ninguna novedad afirmar que, si bien casi todos los sectores fueron gravemente afectados por la pandemia del coronavirus, el rubro del teatro no fue ninguna excepción. De hecho, será uno de los últimos en volver a la normalidad debido a que las salas son en lugares cerrados. Para ello, Radio Jai se comunicó con Ariel Maestro, encargado de la dirección general de la obra Teatro Juegos, quien dio detalles sobre cómo han preparado la obra.

“Este es un proyecto que surgió durante la pandemia”, comenzó explicando. Ganas de hacer algo, producir y estar activos, nunca le faltaron. “Se nos ocurrió hacer una obra de una autora argentina que habla de esas cosas que suceden en las casas que muchas veces no nos atrevemos a hablar”, continuó Maestro, quien agregó: “Es una reflexión que sirve para los padres y los chicos”.

Por otro lado, comentó que tuvieron complicaciones durante la preparación ya que algunos de los que participan dieron positivo de coronavirus. “Empezamos a ensayar hace como cuatro meses y después a uno de los chicos le agarró Covid, paramos 15 días, seguimos y más adelante le agarró Covid a otro”, lamentó. Sin dudas que fue algo realmente difícil, aunque Maestro aseguró que están “felices porque lo estrenamos este domingo por streaming”.

Con respecto al tema de la obra que tiene como objetivo abrir un canal de diálogo entre los padres y los niños, el director detalló qué temas trata la obra. “Hablamos mucho de la violencia intrafamiliar y en las escuelas”, relató. Y completó: “Son esas cosas que a veces los adultos, o por omisión o no querer encararlos, no los pueden charlar con los chicos como son el bullying, el maltrato y algunas otras cosas que a través del silencio sobre todo no logramos enunciar”.

La obra está compuesta por actuación, piezas musicales, canciones compuestas y por sobre todo la mayoría de los actores y actrices son jóvenes. “Queremos que sea una mirada joven de esta problemática que está bueno no callarse sobre cosas que nos molestan”, afirmó Maestro.

El domingo será el estreno vía streaming. El director cerró y dijo: “Aquellos que la quieran ver es a través de allarena.net y sino nos pueden seguir en las redes, en Instagram como @Juegoslaobra”

